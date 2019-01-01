На Волині в дитсадку облаштували аптеку
Сьогодні, 01:53
На Волині частину дитячого садочка незаконно здавали в оренду під аптеку.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Суд визнав незаконним договір, яким частину приміщення Бірківського дошкільного навчального закладу передано в оренду під аптечний пункт.
У ході здійснення представницьких повноважень прокурори з'ясували, що відділ освіти райдержадміністрації, передаючи цю частину приміщення ДНЗ площею 47 м² в оренду, та управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради, укладаючи додаткову угоду до договору оренди, грубо порушили імперативні вимоги законодавства про освіту, відповідно до яких майно та об’єкти навчальних закладів можуть використовуватись винятково в освітніх цілях.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Суд визнав незаконним договір, яким частину приміщення Бірківського дошкільного навчального закладу передано в оренду під аптечний пункт.
У ході здійснення представницьких повноважень прокурори з'ясували, що відділ освіти райдержадміністрації, передаючи цю частину приміщення ДНЗ площею 47 м² в оренду, та управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради, укладаючи додаткову угоду до договору оренди, грубо порушили імперативні вимоги законодавства про освіту, відповідно до яких майно та об’єкти навчальних закладів можуть використовуватись винятково в освітніх цілях.
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