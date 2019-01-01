вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині в дитсадку облаштували аптеку

На Волині в дитсадку облаштували аптеку
На Волині частину дитячого садочка незаконно здавали в оренду під аптеку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Суд визнав незаконним договір, яким частину приміщення Бірківського дошкільного навчального закладу передано в оренду під аптечний пункт.

У ході здійснення представницьких повноважень прокурори з'ясували, що відділ освіти райдержадміністрації, передаючи цю частину приміщення ДНЗ площею 47 м² в оренду, та управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради, укладаючи додаткову угоду до договору оренди, грубо порушили імперативні вимоги законодавства про освіту, відповідно до яких майно та об’єкти навчальних закладів можуть використовуватись винятково в освітніх цілях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: апетка, дитячий садок, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шацьк хочуть виключити зі списку історичних місць України
Сьогодні, 02:22
На Волині в дитсадку облаштували аптеку
Сьогодні, 01:53
Повідомили, чи доведеться луцьким школярам відпрацьовувати продовжені канікули
Сьогодні, 00:45
12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку вирішували, як боротись з рекламою наркотиків
11 січень, 23:12
Схожі новини
Чотирьох волинян судитимуть за непокору поліцейським Чотирьох волинян судитимуть за непокору поліцейським
11 січень, 13:08
На Волині судитимуть поліцейського, через якого в аварії постраждав його колега На Волині судитимуть поліцейського, через якого в аварії постраждав його колега
10 січень, 13:05
Одного з керівників волинської дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень Одного з керівників волинської дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень
08 січень, 16:02
Тицяли від 500 гривень до 200 «баксів»: на Волині судили водіїв-хабарників Тицяли від 500 гривень до 200 «баксів»: на Волині судили водіїв-хабарників
03 січень, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шацьк хочуть виключити зі списку історичних місць України
Сьогодні, 02:22
 0
На Волині в дитсадку облаштували аптеку
Сьогодні, 01:53
 0
Повідомили, чи доведеться луцьким школярам відпрацьовувати продовжені канікули
Сьогодні, 00:45
 0
12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку вирішували, як боротись з рекламою наркотиків
11 січень, 23:12
 0
Медіа
відео
1/8