Сусідів не шкода: у Києві жінка намагалася підірвати багатоповерхівку, бо хотіла скоїти самогубство





Киянка вирішила звести рахунки з життям, перерізавши газовий шланг, підставивши під загрозу весь будинок, повідомила одна з мешканок під’їзду Світлана Шевченко, - пишуть



Колишня вчителька молодших класів Ірина, тепло вдягнувшись, перерізала газовий шланг, поклала в кишеню паспорт і стала чекати смерті.



Також вона залишила передсмертну записку, в якій заявила, що хоче таким чином вчинити суїцид.



– Я прожила вже 56 років і вистачить. Сусідів не шкода, хай помруть разом зі мною. Мені все одно, – написала Ірина.



Сусідка жінки Світлана Шевченко розповіла, що вранці прокинулася і почула запах газу. Разбудивши чоловіка, подружжя викликало газову службу і поліцію. Сусідку забрали упсихлікарню.



За словами жінки, в газовій службі зазначили, що до трагедії залишалося 5-10 хвилин, ну або хтось включив би світло, або закурив.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Шевченківському районі жінка хотіла вчинити самогубство, підірвавши весь будинок.Киянка вирішила звести рахунки з життям, перерізавши газовий шланг, підставивши під загрозу весь будинок, повідомила одна з мешканок під’їзду, - пишуть Факти ICTV Колишня вчителька молодших класів, тепло вдягнувшись, перерізала газовий шланг, поклала в кишеню паспорт і стала чекати смерті.Також вона залишила передсмертну записку, в якій заявила, що хоче таким чином вчинити суїцид.– Я прожила вже 56 років і вистачить. Сусідів не шкода, хай помруть разом зі мною. Мені все одно, – написала Ірина.Сусідка жінки Світлана Шевченко розповіла, що вранці прокинулася і почула запах газу. Разбудивши чоловіка, подружжя викликало газову службу і поліцію. Сусідку забрали упсихлікарню.За словами жінки, в газовій службі зазначили, що до трагедії залишалося 5-10 хвилин, ну або хтось включив би світло, або закурив.

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