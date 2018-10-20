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Сусідів не шкода: у Києві жінка намагалася підірвати багатоповерхівку, бо хотіла скоїти самогубство

Сусідів не шкода: у Києві жінка намагалася підірвати багатоповерхівку, бо хотіла скоїти самогубство
У Києві в Шевченківському районі жінка хотіла вчинити самогубство, підірвавши весь будинок.

Киянка вирішила звести рахунки з життям, перерізавши газовий шланг, підставивши під загрозу весь будинок, повідомила одна з мешканок під’їзду Світлана Шевченко, - пишуть Факти ICTV.

Колишня вчителька молодших класів Ірина, тепло вдягнувшись, перерізала газовий шланг, поклала в кишеню паспорт і стала чекати смерті.

Також вона залишила передсмертну записку, в якій заявила, що хоче таким чином вчинити суїцид.

– Я прожила вже 56 років і вистачить. Сусідів не шкода, хай помруть разом зі мною. Мені все одно, – написала Ірина.

Сусідка жінки Світлана Шевченко розповіла, що вранці прокинулася і почула запах газу. Разбудивши чоловіка, подружжя викликало газову службу і поліцію. Сусідку забрали упсихлікарню.

За словами жінки, в газовій службі зазначили, що до трагедії залишалося 5-10 хвилин, ну або хтось включив би світло, або закурив.
Сусідів не шкода: у Києві жінка намагалася підірвати багатоповерхівку, бо хотіла скоїти самогубство

Сусідів не шкода: у Києві жінка намагалася підірвати багатоповерхівку, бо хотіла скоїти самогубство

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Теги: газ, газовий шланг, суїцид, самогубство
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