вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 12 січня

Курс валют у Луцьку на 12 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.983, а продаж - 28.338.

Євро при купівлі становить - 32.010, при продажу - 32.753.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.431.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.013, продаж - 7.635.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» знаходиться найбільший більярдний зал Волині*
Сьогодні, 10:01
У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку на 12 січня
Сьогодні, 09:00
Прибирати у вольєрах та гуляти з собаками: лучан запрошують на день волонтера до КП «Ласка»
Сьогодні, 08:29
Невакцинованих дітей можуть не пускати до луцьких шкіл
Сьогодні, 07:28
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 4 січня Курс валют у Луцьку на 4 січня
04 січень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 3 січня Курс валют у Луцьку на 3 січня
03 січень, 09:06
Курс валют у Луцьку на 23 грудня Курс валют у Луцьку на 23 грудня
23 грудень, 2018, 09:00
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
26 листопад, 2018, 16:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, де у Луцьку зафіксували спалахи кору
11 січень, 20:37
 1
У «Промені» знаходиться найбільший більярдний зал Волині*
Сьогодні, 10:01
 0
У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
 0
Курс валют у Луцьку на 12 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Прибирати у вольєрах та гуляти з собаками: лучан запрошують на день волонтера до КП «Ласка»
Сьогодні, 08:29
 0
Медіа
відео
1/8