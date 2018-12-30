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Пристрасть до тролейбусів: лучанин за власні кошти фарбує «рогаті»

Пристрасть до тролейбусів: лучанин за власні кошти фарбує «рогаті»
Лучанин Юрій Ліснічук за власні гроші пофарбував два луцькі тролейбуси.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Перший».

Молодий чоловік уже більше 10 років є фанатом тролейбусів. Юрій вивчає історію луцьких тролейбусів, зібрав багато унікальний матеріалів про транспорт.

Кілька років тому за власні гроші взявся пофарбувати тролейбус луцького депо. Це тролейбус під номером 165, яким колись їздив його дядько Олександр. Коли Юрій був малим, дядько брав його з собою на роботу. Можливо, саме тоді і народилася у хлопця пристрасть до тролейбусів.

«Ми з другом за власні кошти купили фарбу, придумали систему фарбування. Особисто тиждень ходили і його фарбували. Повісили в салоні шторки, історичні фото...» – розповів Юрій.

Згодом Юрій взявся рятувати ще один тролейбус – 178-й. На Луцькому підприємстві електротранспорту хлопцеві дозволили разом з друзями взятися за роботу.

«Потім пофарбували і 178-й. То була окрема історія: їздило містом справжнє жахіття. Знали, що в технічному плані він хороший, тому запропонували дирекції ЛПЕ його оновити. Купили фарбу, придумали, яким він має бути. Ми це зробили, а тоді вже депо нанесло на нього рекламні наклейки», - каже молодий чоловік.

Саме Юрій Ліснічук є автором петиції про перетворення старого луцького тролейбуса ЗіУ на музей.
Тролейбус 165 до ремонту
Тролейбус 165 до ремонту
І після!
І після!


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Теги: лучанин, тролейбус
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