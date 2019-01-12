У Канаді автобус влетів у зупинку, є загиблі і постраждалі
Сьогодні, 11:01
В Оттаві (Канада) двох’ярусний пасажирський автобус влетів у зупинку громадського транспорту, загинули три особи, 23 отримали травми.
Про це повідомляє прес-служба поліції, - пишуть Факти.
Автобус протаранив платформу зупинки, три особи – двоє знаходилися в автобусі і одна на платформі – загинули на місці, 23 особи госпіталізовані. З них 14 знаходяться у критичному стані.
Поліція розслідує причини та обставини аварії.
Водій автобуса затриманий, його допитують.
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Про це повідомляє прес-служба поліції, - пишуть Факти.
Автобус протаранив платформу зупинки, три особи – двоє знаходилися в автобусі і одна на платформі – загинули на місці, 23 особи госпіталізовані. З них 14 знаходяться у критичному стані.
Поліція розслідує причини та обставини аварії.
Водій автобуса затриманий, його допитують.
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