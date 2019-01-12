У Канаді автобус влетів у зупинку, є загиблі і постраждалі





Про це повідомляє прес-служба поліції, - пишуть



Автобус протаранив платформу зупинки, три особи – двоє знаходилися в автобусі і одна на платформі – загинули на місці, 23 особи госпіталізовані. З них 14 знаходяться у критичному стані.



Поліція розслідує причини та обставини аварії.



Водій автобуса затриманий, його допитують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Оттаві (Канада) двох’ярусний пасажирський автобус влетів у зупинку громадського транспорту, загинули три особи, 23 отримали травми.Про це повідомляє прес-служба поліції, - пишуть Факти Автобус протаранив платформу зупинки, три особи – двоє знаходилися в автобусі і одна на платформі – загинули на місці, 23 особи госпіталізовані. З них 14 знаходяться у критичному стані.Поліція розслідує причини та обставини аварії.Водій автобуса затриманий, його допитують.

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