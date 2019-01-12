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У Канаді автобус влетів у зупинку, є загиблі і постраждалі

У Канаді автобус влетів у зупинку, є загиблі і постраждалі
В Оттаві (Канада) двох’ярусний пасажирський автобус влетів у зупинку громадського транспорту, загинули три особи, 23 отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба поліції, - пишуть Факти.

Автобус протаранив платформу зупинки, три особи – двоє знаходилися в автобусі і одна на платформі – загинули на місці, 23 особи госпіталізовані. З них 14 знаходяться у критичному стані.

Поліція розслідує причини та обставини аварії.

Водій автобуса затриманий, його допитують.

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Теги: Канада, аварія, абтобус
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