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У «Промені» відбудеться конкурс краси LOL*

У «Промені» відбудеться конкурс краси LOL*
Вже 25 січня о 17:00 в м’юзік-холі «Не кажи мамі», що знаходиться на 2-му поверсі РЦ «Промінь», професійні судді визначать кому дістанеться почесне звання та головний приз – оригінальна лялька LOL.

А щоб дійти до фіналу красуні повинні мати із собою свою LOL та пройти такі етапи:
- Представлення;
- Дефіле;
- Фото-позування.

Під час конкурсу для дівчат які чекатимуть свій вихід на сцену, лялечки LOL підготували творчий мастер-клас, в якому вони розроблять свою авторську рамку для фото.

А після завершення на усіх конкурсанток чекатиме цікава програма із:

- дискотекою;
- шоу-конфеті,
- фотосесією;
- солодким фуршетом;
- та крутими сюрпризами.

Щоб взяти участь в конкурсі потрібно попередньо зареєструватися та придбати квиток у ДРК «Смугастий носоріг».
Вартість: 150 гривень.
Адреса: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57

У «Промені» відбудеться конкурс краси LOL*



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Теги: Промінь, LOL
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