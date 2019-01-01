У «Промені» відбудеться конкурс краси LOL*
Сьогодні, 19:25
Вже 25 січня о 17:00 в м’юзік-холі «Не кажи мамі», що знаходиться на 2-му поверсі РЦ «Промінь», професійні судді визначать кому дістанеться почесне звання та головний приз – оригінальна лялька LOL.
А щоб дійти до фіналу красуні повинні мати із собою свою LOL та пройти такі етапи:
- Представлення;
- Дефіле;
- Фото-позування.
Під час конкурсу для дівчат які чекатимуть свій вихід на сцену, лялечки LOL підготували творчий мастер-клас, в якому вони розроблять свою авторську рамку для фото.
А після завершення на усіх конкурсанток чекатиме цікава програма із:
- дискотекою;
- шоу-конфеті,
- фотосесією;
- солодким фуршетом;
- та крутими сюрпризами.
Щоб взяти участь в конкурсі потрібно попередньо зареєструватися та придбати квиток у ДРК «Смугастий носоріг».
Вартість: 150 гривень.
Адреса: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
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А щоб дійти до фіналу красуні повинні мати із собою свою LOL та пройти такі етапи:
- Представлення;
- Дефіле;
- Фото-позування.
Під час конкурсу для дівчат які чекатимуть свій вихід на сцену, лялечки LOL підготували творчий мастер-клас, в якому вони розроблять свою авторську рамку для фото.
А після завершення на усіх конкурсанток чекатиме цікава програма із:
- дискотекою;
- шоу-конфеті,
- фотосесією;
- солодким фуршетом;
- та крутими сюрпризами.
Щоб взяти участь в конкурсі потрібно попередньо зареєструватися та придбати квиток у ДРК «Смугастий носоріг».
Вартість: 150 гривень.
Адреса: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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