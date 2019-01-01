У «Промені» відбудеться конкурс краси LOL*

Вже 25 січня о 17:00 в м’юзік-холі «Не кажи мамі», що знаходиться на 2-му поверсі РЦ «Промінь», професійні судді визначать кому дістанеться почесне звання та головний приз – оригінальна лялька LOL.А щоб дійти до фіналу красуні повинні мати із собою свою LOL та пройти такі етапи:- Представлення;- Дефіле;- Фото-позування.Під час конкурсу для дівчат які чекатимуть свій вихід на сцену, лялечки LOL підготували творчий мастер-клас, в якому вони розроблять свою авторську рамку для фото.А після завершення на усіх конкурсанток чекатиме цікава програма із:- дискотекою;- шоу-конфеті,- фотосесією;- солодким фуршетом;- та крутими сюрпризами.Щоб взяти участь в конкурсі потрібно попередньо зареєструватися та придбати квиток у ДРК «Смугастий носоріг».Вартість: 150 гривень.Адреса: просп. Президента Грушевського, 2Тел. +380 (66) 755 07 57