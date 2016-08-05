«Я тепер кожну мить сприймаю як подарунок», – лучанка з пересадженим серцем індуса

Молоду лучанку Наталію Омельчук із днем народження тепер вітають не тільки рідні та друзі, а й велика родина індійського юнака Раві Давані.Його батьки, довідавшись, що сина, який потрапив в аварію, спасти неможливо, дали згоду, щоб серце, печінку, нирки, підшлункову залозу та рогівку очей потерпілого використали для допомоги важкохворим людям. Завдяки цьому й було врятовано волинянку, - пише газета Волинь-нова."Я тепер кожну мить сприймаю як подарунок! І щодня дякую Богу! А найзворушливіша для мене подія відбулася у листопаді, коли садила яблуньку на згадку про Раві на Алеї життя у Києві. Зібралося багато пацієнтів з усієї України із пересадженими органами, які хотіли пом’янути у такий спосіб своїх донорів, адже деревця будуть рости, плодоносити, стануть символом продовження життя", — ​розповідала Наталя.Процес відновлення після трансплантації вимагає бути під контролем кардіологів, тож Наталі доводиться багато часу проводити у столиці, обстежуватися у фахівців Інституту Амосова. А коли приїжджає додому, перебуває під опікою волинських лікарів."Різдвяні свята — ​це можливість набутися з рідними. Поїздки до бабусі в село на Рівненщину — як повернення в дитинство, як казка. ​На жаль, після пересадки серця є багато обмежень, потрібно приймати дороговартісні препарати проти відторгнення органа, не можна хворіти, тому кір чи грип для мене становлять смертельну небезпеку. Але я вірю, що все буде гаразд", - продовжує розповідати дівчинаІндійський професор, який оперував нашу землячку, на прощання сказав їй: «Ти повинна повернутися до повноцінного життя». І Наталя не забуває цієї настанови, намагається бути корисною людям, які потребують пересадки органів, активно підтримує громадський рух за трансплантацію, адже сама пройшла на цьому шляху сім кіл пекла.Усі біди почалися з того, що здорова молода жінка, яка готувалася стати матір’ю, заразилася грипом. Він спричинив ускладнення, вразив серце і легені. Під загрозою була й дитина. Тож Наталію скерували з Луцька до Києва в Інститут педіатрії, акушерства та гінекології. На сьомому місяці вагітності їй зробили кесарів розтин. На жаль, хлопчика лікарі виходити не змогли. А в Наталі розвинулась важка серцева патологія, яка змусила її стати «корінною» пацієнткою Інституту серцево–судинної хірургії.Тривале лікування, складна операція не поліпшили стану хворої, українські фахівці дійшли висновку, що врятувати 27–річну волинянку може лише пересадка органа. Отримати нове серце можна було тільки за кордоном, вартість операції — понад 100 тисяч доларів. Рідні та друзі оголосили збір коштів. На щастя, у той час у Києві перебували індійські кардіохірурги, вони обстежили пацієнтку і погодилися взяти її на лікування. Так Наталія разом із мамою Людмилою Павлівною потрапила до Мумбаї."Клініка «Фортіс» виявилася дуже сучасною, з новітнім обладнанням, висококваліфікованими спеціалістами. І коли раптово зупинилося моє серце, вони буквально витягли мене з того світу. Було зрозуміло, що часу на очікування донорського органа я не маю. У першу чергу на нього могли розраховувати громадяни Індії, а тоді вже іноземці. Та через день стало відомо, що жодному з інших претендентів не підходить серце 22–річного індуса, який загинув під час дорожньо–транспортної аварії. Орган доставили літаком через 1,5 години після того, як у юнака констатували смерть мозку", — розповідала Наталія Омельчук, повернувшись в Україну.В Індії донорство є почесною справою. Через якийсь час після операції батьки хлопця розшукали Наталію, підтримують з нею зв’язок, цікавляться її здоров’ям. Надіслали і фото свого сина, завдяки якому хвора вижила. Наталя жартує, що вона навіть стала трішки схожою на Раві. Каже, що тепер має в Індії братів і сестер. Родина Давані вважає, що людина живе доти, доки б’ється її серце, навіть якщо воно в грудях іншої особи.