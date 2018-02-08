В акція від «Інвестора» подарунок виграла популярна луцька блогерка*
Сьогодні, 12:30
Акція «Шукайте друга» від Будівельної компанії «Інвестор» триває. Чимало покупців, які порадили своїм друзям придбати житло від «Інвестора», вже отримали свої подарунки – сертифікати на купівлю техніки.
Нагадаємо, за умовами, люди, які порадять своїм друзям придбати житло у цієї Будівельної компанії, отримають сертифікат на 5 тисяч гривень у магазині «Фокстрот». Аналогічний сертифікат отримають і покупці квартири, - інформує Перший.
Нещодавно в акції взяла участь популярна луцька Інстаграм-блогерка Лєрка-Цукерка. Вона порекомендувала своїм друзям придбати житло у одному із житлових комплексів компанії. І отримала подарунок – сертифікат на купівлю техніки в «Фокстроті».
Які ж умови акції?
Акція триває до 31 січня 2019 року. Купівля житла має відбутись саме протягом цього періоду.
У ній беруть участь покупці, які раніше придбати житло у «Інвестора». Якщо вони порекомендують своїм знайомим, рідним чи колегам зробити так само, і ті прислухаються до поради, тоді обидві сторони отримують сертифікат на 10 тисяч гривень (по 5 тисяч гривень кожному).
Використати його можна у магазині «Фокстрот».
За словами маркетологині компанії Ірини Новосад, «Інвестор» започаткував цю акцію для того, щоб допомогти людям, які шукають житло, отримати переконливі рекомендації від друзів та людей, яким вони довіряють.
«Часто ми навіть не задумуємося, що наші поради, наші рекомендації можуть комусь допомогти зробити важливий вибір. Інша справа – знаєш, що і другу допоможеш, і сам подарунок отримаєш», – розповіла вона.
Куди звертатись?
У відділи продажу:
за телефоном:
096 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Партнер акції – магазин «Фокстрот»
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Нагадаємо, за умовами, люди, які порадять своїм друзям придбати житло у цієї Будівельної компанії, отримають сертифікат на 5 тисяч гривень у магазині «Фокстрот». Аналогічний сертифікат отримають і покупці квартири, - інформує Перший.
Нещодавно в акції взяла участь популярна луцька Інстаграм-блогерка Лєрка-Цукерка. Вона порекомендувала своїм друзям придбати житло у одному із житлових комплексів компанії. І отримала подарунок – сертифікат на купівлю техніки в «Фокстроті».
Які ж умови акції?
Акція триває до 31 січня 2019 року. Купівля житла має відбутись саме протягом цього періоду.
У ній беруть участь покупці, які раніше придбати житло у «Інвестора». Якщо вони порекомендують своїм знайомим, рідним чи колегам зробити так само, і ті прислухаються до поради, тоді обидві сторони отримують сертифікат на 10 тисяч гривень (по 5 тисяч гривень кожному).
Використати його можна у магазині «Фокстрот».
За словами маркетологині компанії Ірини Новосад, «Інвестор» започаткував цю акцію для того, щоб допомогти людям, які шукають житло, отримати переконливі рекомендації від друзів та людей, яким вони довіряють.
«Часто ми навіть не задумуємося, що наші поради, наші рекомендації можуть комусь допомогти зробити важливий вибір. Інша справа – знаєш, що і другу допоможеш, і сам подарунок отримаєш», – розповіла вона.
Куди звертатись?
У відділи продажу:
за телефоном:
096 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Партнер акції – магазин «Фокстрот»
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