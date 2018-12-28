Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО





Про це повідомляє видання Le Figaro, - пише



Дві людини у вкрай важкому стані, сім важко поранених та 11 з легкими травмами. На місці працюють пожежники. Поліція і пожежники проводять евакуацію сусідніх будинків.



Видання повідомляє, що троє пожежників отримали поранення.



Зазначається, що на вулиці Тревізе у центрі Парижа (Франція) у суботу, 12 січня, о 9.00 вибухнула пекарня. За попередньою інформацією стався витік газу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В результаті вибуху пекарні у Парижі (Франції) постраждали 20 людей.Про це повідомляє видання Le Figaro, - пише ТСН Дві людини у вкрай важкому стані, сім важко поранених та 11 з легкими травмами. На місці працюють пожежники. Поліція і пожежники проводять евакуацію сусідніх будинків.Видання повідомляє, що троє пожежників отримали поранення.Зазначається, що на вулиці Тревізе у центрі Парижа (Франція) у суботу, 12 січня, о 9.00 вибухнула пекарня. За попередньою інформацією стався витік газу.

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