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Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО

Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО
В результаті вибуху пекарні у Парижі (Франції) постраждали 20 людей.

Про це повідомляє видання Le Figaro, - пише ТСН.

Дві людини у вкрай важкому стані, сім важко поранених та 11 з легкими травмами. На місці працюють пожежники. Поліція і пожежники проводять евакуацію сусідніх будинків.

Видання повідомляє, що троє пожежників отримали поранення.

Зазначається, що на вулиці Тревізе у центрі Парижа (Франція) у суботу, 12 січня, о 9.00 вибухнула пекарня. За попередньою інформацією стався витік газу.

Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО
Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО
Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО
Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО
Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО

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Теги: вибух, Париж
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