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Шестеро нацгвардійців потрапили до лікарні з підозрою на вітрянку

Шестеро нацгвардійців потрапили до лікарні з підозрою на вітрянку
У Києві з підозрою на захворювання вітряною віспою до лікарні направили шістьох військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомила лікар-епідеміолог Північного Київського територіального управління НГУ старший лейтенант медичної служби Леся Купрієнко, - пише УНН.

"На сьогоднішній день з військових частин Київського гарнізону виявлено та направлено до лікувальних закладів 6 військовослужбовців з підозрою на захворювання вітряною віспою", - зазначила Купрієнко.

За її словами, високий ризик інфікування військовослужбовців пов’язаний з виконанням службово-бойових завдань, які передбачають перебування у місцях великого скупчення людей, наприклад, під час масових заходів чи несення служби громадського порядку.

Як повідомила Купрієнко, епідеміологічна ситуація наразі стабільна та контрольована, проводяться профілактичні заходи з урахуванням механізму повітряно-крапельного шляху передачі цієї інфекції.

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Теги: лікарня, вітрянка, нацгвардійці
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