Шестеро нацгвардійців потрапили до лікарні з підозрою на вітрянку

У Києві з підозрою на захворювання вітряною віспою до лікарні направили шістьох військовослужбовців Національної гвардії України.Про це повідомила лікар-епідеміолог Північного Київського територіального управління НГУ старший лейтенант медичної служби Леся Купрієнко, - пише УНН."На сьогоднішній день з військових частин Київського гарнізону виявлено та направлено до лікувальних закладів 6 військовослужбовців з підозрою на захворювання вітряною віспою", - зазначила Купрієнко.За її словами, високий ризик інфікування військовослужбовців пов’язаний з виконанням службово-бойових завдань, які передбачають перебування у місцях великого скупчення людей, наприклад, під час масових заходів чи несення служби громадського порядку.Як повідомила Купрієнко, епідеміологічна ситуація наразі стабільна та контрольована, проводяться профілактичні заходи з урахуванням механізму повітряно-крапельного шляху передачі цієї інфекції.