Шестеро нацгвардійців потрапили до лікарні з підозрою на вітрянку
Сьогодні, 21:07
У Києві з підозрою на захворювання вітряною віспою до лікарні направили шістьох військовослужбовців Національної гвардії України.
Про це повідомила лікар-епідеміолог Північного Київського територіального управління НГУ старший лейтенант медичної служби Леся Купрієнко, - пише УНН.
"На сьогоднішній день з військових частин Київського гарнізону виявлено та направлено до лікувальних закладів 6 військовослужбовців з підозрою на захворювання вітряною віспою", - зазначила Купрієнко.
За її словами, високий ризик інфікування військовослужбовців пов’язаний з виконанням службово-бойових завдань, які передбачають перебування у місцях великого скупчення людей, наприклад, під час масових заходів чи несення служби громадського порядку.
Як повідомила Купрієнко, епідеміологічна ситуація наразі стабільна та контрольована, проводяться профілактичні заходи з урахуванням механізму повітряно-крапельного шляху передачі цієї інфекції.
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Про це повідомила лікар-епідеміолог Північного Київського територіального управління НГУ старший лейтенант медичної служби Леся Купрієнко, - пише УНН.
"На сьогоднішній день з військових частин Київського гарнізону виявлено та направлено до лікувальних закладів 6 військовослужбовців з підозрою на захворювання вітряною віспою", - зазначила Купрієнко.
За її словами, високий ризик інфікування військовослужбовців пов’язаний з виконанням службово-бойових завдань, які передбачають перебування у місцях великого скупчення людей, наприклад, під час масових заходів чи несення служби громадського порядку.
Як повідомила Купрієнко, епідеміологічна ситуація наразі стабільна та контрольована, проводяться профілактичні заходи з урахуванням механізму повітряно-крапельного шляху передачі цієї інфекції.
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