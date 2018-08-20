вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька приміщення Нацбанку передали прикордонникам

У центрі Луцька приміщення Нацбанку передали прикордонникам
У Луцьку приміщення Нацбанку, яке знаходиться по вул. Градний узвіз, 7 передали у відання Держприкордонслужби.

Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті Урядовий портал.

"Необхідність передачі приміщення обумовлена заходами зі скорочення витрат на утримання непрофільного нерухомого майна Національного банку та збільшенням особового складу Держприкордонслужби", - йдеться у тексті повідомлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нацбанк, приміщення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:23
Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
Сьогодні, 13:36
У центрі Луцька приміщення Нацбанку передали прикордонникам
Сьогодні, 13:28
Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО
Сьогодні, 12:47
В акції від «Інвестора» подарунок виграла популярна луцька блогерка*
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу
20 серпень, 2018, 10:43
Луцька мерія виселить художників, щоб продати приміщення Луцька мерія виселить художників, щоб продати приміщення
20 червень, 2017, 16:24
У ФОТОРЕПОРТАЖ У ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:23
У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, де у Луцьку зафіксували спалахи кору
11 січень, 20:37
 1
У ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:23
 0
Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
Сьогодні, 13:36
 0
У центрі Луцька приміщення Нацбанку передали прикордонникам
Сьогодні, 13:28
 0
Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8