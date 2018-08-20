У центрі Луцька приміщення Нацбанку передали прикордонникам





Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті Урядовий портал.



"Необхідність передачі приміщення обумовлена заходами зі скорочення витрат на утримання непрофільного нерухомого майна Національного банку та збільшенням особового складу Держприкордонслужби", - йдеться у тексті повідомлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку приміщення Нацбанку, яке знаходиться по вул. Градний узвіз, 7 передали у відання Держприкордонслужби.Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті Урядовий портал."Необхідність передачі приміщення обумовлена заходами зі скорочення витрат на утримання непрофільного нерухомого майна Національного банку та збільшенням особового складу Держприкордонслужби", - йдеться у тексті повідомлення.

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