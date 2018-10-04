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Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО

Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
На трасі Луцьк-Ковель трапилась смертельна аварія.

Інцидент трапився сьогодні, 12 січня, - інформує патрульна поліція Волині у Telegram.

Зазначається, що зіткнулися автомобілі KIA Ceed та Volkswagen T4. Внаслідок аварії загинула одна людина і є потерпілі.

На місці ДТП працює поліція.

Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь, Ковель
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Коментарі 1
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Коли поліцейські наведуть порядок? Понабирали по оголошеню і вдалі добре. А люди гинуть.
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