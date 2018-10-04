Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
Сьогодні, 13:36
На трасі Луцьк-Ковель трапилась смертельна аварія.
Інцидент трапився сьогодні, 12 січня, - інформує патрульна поліція Волині у Telegram.
Зазначається, що зіткнулися автомобілі KIA Ceed та Volkswagen T4. Внаслідок аварії загинула одна людина і є потерпілі.
На місці ДТП працює поліція.
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Інцидент трапився сьогодні, 12 січня, - інформує патрульна поліція Волині у Telegram.
Зазначається, що зіткнулися автомобілі KIA Ceed та Volkswagen T4. Внаслідок аварії загинула одна людина і є потерпілі.
На місці ДТП працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Коли поліцейські наведуть порядок? Понабирали по оголошеню і вдалі добре. А люди гинуть.
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