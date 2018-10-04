Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО





Інцидент трапився сьогодні, 12 січня, - інформує патрульна поліція Волині у Telegram.



Зазначається, що зіткнулися автомобілі KIA Ceed та Volkswagen T4. Внаслідок аварії загинула одна людина і є потерпілі.



На місці ДТП працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Ковель трапилась смертельна аварія.Інцидент трапився сьогодні, 12 січня, - інформує патрульна поліція Волині у Telegram.Зазначається, що зіткнулися автомобілі KIA Ceed та Volkswagen T4. Внаслідок аварії загинула одна людина і є потерпілі.На місці ДТП працює поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію