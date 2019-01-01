У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:51
У центрі міста сьогодні, 12 січня, проходить фестиваль «Різдво у Луцьку».
Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.
Попри зовсім нетеплу погоду, послухати колядки зібралося чимало містян. На майдані лунають унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.
У програмі заходу, який триватиме у центрі Луцька два дні, виступатимуть творчі колективи з колядками.
Неподалік сцени організований святковий ярмарок та різдвяні частуванння.
Також в рамках цього етно-фестивалю о 18 годині відбудеться «Зіркова коляда». На лучан та гостей міста чекатимуть Тетяна Ціхоцька, квартет «Акорд», фольк-гурт «Чачка», гурти «Флайzzza», «Rock-H», «Joryj Kloc».
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Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.
Попри зовсім нетеплу погоду, послухати колядки зібралося чимало містян. На майдані лунають унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.
У програмі заходу, який триватиме у центрі Луцька два дні, виступатимуть творчі колективи з колядками.
Неподалік сцени організований святковий ярмарок та різдвяні частуванння.
Також в рамках цього етно-фестивалю о 18 годині відбудеться «Зіркова коляда». На лучан та гостей міста чекатимуть Тетяна Ціхоцька, квартет «Акорд», фольк-гурт «Чачка», гурти «Флайzzza», «Rock-H», «Joryj Kloc».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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