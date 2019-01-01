У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ

У центрі міста сьогодні, 12 січня, проходить фестиваль «Різдво у Луцьку».Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.Попри зовсім нетеплу погоду, послухати колядки зібралося чимало містян. На майдані лунають унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.У програмі заходу, який триватиме у центрі Луцька два дні, виступатимуть творчі колективи з колядками.Неподалік сцени організований святковий ярмарок та різдвяні частуванння.Також в рамках цього етно-фестивалю о 18 годині відбудеться «Зіркова коляда». На лучан та гостей міста чекатимуть Тетяна Ціхоцька, квартет «Акорд», фольк-гурт «Чачка», гурти «Флайzzza», «Rock-H», «Joryj Kloc».