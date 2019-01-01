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У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ

У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі міста сьогодні, 12 січня, проходить фестиваль «Різдво у Луцьку».

Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.

Попри зовсім нетеплу погоду, послухати колядки зібралося чимало містян. На майдані лунають унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.

У програмі заходу, який триватиме у центрі Луцька два дні, виступатимуть творчі колективи з колядками.

Неподалік сцени організований святковий ярмарок та різдвяні частуванння.

Також в рамках цього етно-фестивалю о 18 годині відбудеться «Зіркова коляда». На лучан та гостей міста чекатимуть Тетяна Ціхоцька, квартет «Акорд», фольк-гурт «Чачка», гурти «Флайzzza», «Rock-H», «Joryj Kloc».

У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ






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Теги: Різдво, Луцьк
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