вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік

Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік
На автодорозі Луцьк-Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району зіткнулися мікроавтобус Volkswagen T4 та легковий автомобіль КIA.

Водій легковика загинув на місці ДТП, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля КIA, який рухався в напрямку з Луцька до Ковеля, перебував 35-річний житель міста Коломия Івано-Франківської області. Він загинув на місці ДТП, 32-річну пасажирку легковика госпіталізували в реанімацію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік
Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік
Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, Луцьк, Ковель, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У торговому центрі Києва – вибух
Сьогодні, 15:45
У луцькому супермаркеті продають понівечений товар
Сьогодні, 15:38
Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік
Сьогодні, 15:00
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:51
Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+ У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+
07 вересень, 2018, 12:43
Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
Сьогодні, 13:36
У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист
02 січень, 14:16
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
02 січень, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, де у Луцьку зафіксували спалахи кору
11 січень, 20:37
 1
У торговому центрі Києва – вибух
Сьогодні, 15:45
 0
У луцькому супермаркеті продають понівечений товар
Сьогодні, 15:38
 0
Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік
Сьогодні, 15:00
 0
У центрі Луцька – різдвяний фестиваль. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:51
 0
Медіа
відео
1/8