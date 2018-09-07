Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік
Сьогодні, 15:00
На автодорозі Луцьк-Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району зіткнулися мікроавтобус Volkswagen T4 та легковий автомобіль КIA.
Водій легковика загинув на місці ДТП, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля КIA, який рухався в напрямку з Луцька до Ковеля, перебував 35-річний житель міста Коломия Івано-Франківської області. Він загинув на місці ДТП, 32-річну пасажирку легковика госпіталізували в реанімацію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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Водій легковика загинув на місці ДТП, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля КIA, який рухався в напрямку з Луцька до Ковеля, перебував 35-річний житель міста Коломия Івано-Франківської області. Він загинув на місці ДТП, 32-річну пасажирку легковика госпіталізували в реанімацію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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