Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік

На автодорозі Луцьк-Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району зіткнулися мікроавтобус Volkswagen T4 та легковий автомобіль КIA.Водій легковика загинув на місці ДТП, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля КIA, який рухався в напрямку з Луцька до Ковеля, перебував 35-річний житель міста Коломия Івано-Франківської області. Він загинув на місці ДТП, 32-річну пасажирку легковика госпіталізували в реанімацію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.