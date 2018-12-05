У луцькому супермаркеті продають понівечений товар





Про це виданню



Споживачі здивовані, як можна продавати понівечений товари, адже майже кожна коробка містить в собі розбиті курячі яйця.



Як повідомляє покупець, в перше й не звернули увагу на розбиті курячі яйця вже дома і вирішили, що можливо розбили товар, коли йшли по дорозі.



Однак, купуючи товар ще, звернули увагу, що практично у кожній коробці є розбиті та понівечені курячі яйця. В деяких коробках вони аж уже засохли. Викликає здивування, як можна такий товар продавати по ціна 32,69 копійок. Адміністрації магазину буквально байдуже на таку якість товару.



Як розповідають покупці, у відділі продажу м’ясних продуктів стоїть досить неприємний запах, а вітрини холодильників з продажу морожених товарів - забруднені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в магазині «ЕКО-маркет», що на проспекті Президента Грушевського, 1, продають розбиті курячі яйця.Про це виданню «ВолиньUA» повідомили лучани.Споживачі здивовані, як можна продавати понівечений товари, адже майже кожна коробка містить в собі розбиті курячі яйця.Як повідомляє покупець, в перше й не звернули увагу на розбиті курячі яйця вже дома і вирішили, що можливо розбили товар, коли йшли по дорозі.Однак, купуючи товар ще, звернули увагу, що практично у кожній коробці є розбиті та понівечені курячі яйця. В деяких коробках вони аж уже засохли. Викликає здивування, як можна такий товар продавати по ціна 32,69 копійок. Адміністрації магазину буквально байдуже на таку якість товару.Як розповідають покупці, у відділі продажу м’ясних продуктів стоїть досить неприємний запах, а вітрини холодильників з продажу морожених товарів - забруднені.

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