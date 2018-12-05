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У луцькому супермаркеті продають понівечений товар

У луцькому супермаркеті продають понівечений товар
У Луцьку в магазині «ЕКО-маркет», що на проспекті Президента Грушевського, 1, продають розбиті курячі яйця.

Про це виданню «ВолиньUA» повідомили лучани.

Споживачі здивовані, як можна продавати понівечений товари, адже майже кожна коробка містить в собі розбиті курячі яйця.

Як повідомляє покупець, в перше й не звернули увагу на розбиті курячі яйця вже дома і вирішили, що можливо розбили товар, коли йшли по дорозі.

Однак, купуючи товар ще, звернули увагу, що практично у кожній коробці є розбиті та понівечені курячі яйця. В деяких коробках вони аж уже засохли. Викликає здивування, як можна такий товар продавати по ціна 32,69 копійок. Адміністрації магазину буквально байдуже на таку якість товару.

Як розповідають покупці, у відділі продажу м’ясних продуктів стоїть досить неприємний запах, а вітрини холодильників з продажу морожених товарів - забруднені.
У луцькому супермаркеті продають понівечений товар
У луцькому супермаркеті продають понівечений товар
У луцькому супермаркеті продають понівечений товар
У луцькому супермаркеті продають понівечений товар


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Теги: Луцьк, магазин, товар, яйця
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