У луцькому супермаркеті продають понівечений товар
Сьогодні, 15:38
У Луцьку в магазині «ЕКО-маркет», що на проспекті Президента Грушевського, 1, продають розбиті курячі яйця.
Про це виданню «ВолиньUA» повідомили лучани.
Споживачі здивовані, як можна продавати понівечений товари, адже майже кожна коробка містить в собі розбиті курячі яйця.
Як повідомляє покупець, в перше й не звернули увагу на розбиті курячі яйця вже дома і вирішили, що можливо розбили товар, коли йшли по дорозі.
Однак, купуючи товар ще, звернули увагу, що практично у кожній коробці є розбиті та понівечені курячі яйця. В деяких коробках вони аж уже засохли. Викликає здивування, як можна такий товар продавати по ціна 32,69 копійок. Адміністрації магазину буквально байдуже на таку якість товару.
Як розповідають покупці, у відділі продажу м’ясних продуктів стоїть досить неприємний запах, а вітрини холодильників з продажу морожених товарів - забруднені.
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Про це виданню «ВолиньUA» повідомили лучани.
Споживачі здивовані, як можна продавати понівечений товари, адже майже кожна коробка містить в собі розбиті курячі яйця.
Як повідомляє покупець, в перше й не звернули увагу на розбиті курячі яйця вже дома і вирішили, що можливо розбили товар, коли йшли по дорозі.
Однак, купуючи товар ще, звернули увагу, що практично у кожній коробці є розбиті та понівечені курячі яйця. В деяких коробках вони аж уже засохли. Викликає здивування, як можна такий товар продавати по ціна 32,69 копійок. Адміністрації магазину буквально байдуже на таку якість товару.
Як розповідають покупці, у відділі продажу м’ясних продуктів стоїть досить неприємний запах, а вітрини холодильників з продажу морожених товарів - забруднені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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