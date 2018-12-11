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Волинянка малює унікальні картини кавою

Волинянка малює унікальні картини кавою
Вчителька з Маневич Оксана Ходорчук малює кавою картини.

На двадцяти двох полотнах виставки «Маневичі в ароматі кави» постали храми, школи, залізничний вокзал та адміністративні споруди райцентру, - пише газета Волинь-нова.

Жінка розповіла, що спочатку використовувала лише один сорт кави, нині ж, після кількох місяців творчих еспериментів, їх в арсеналі художниці вже – чотири.

Оксана захопилася технікою кавового живопису минулої весни:

"І сама не знала, що з кави можна творити такі чудеса. На майстер-класі в Луцьку побачила, як можна малювати кавою силуети-плями та світлотіні. Зацікавился, а коли приїхала додому, створила кілька робіт. Але плямовий стиль – не мій. Хотілося передати чіткість деталей, затишок, гармонійність. А оскільки я викладаю історію й образотворче мистецтво, вирішила якось поєднати це в малюнках".

Художниця зауважила, що в Маневичах – чудова архітектура, і біля кожної будівлі – ялиночки, що надають картинам особливого шарму.

"Передати об’ємні дерева мені не одразу вдалося, – аж поки я не спробувала зробити це пінистою кавою", – ділиться художниця творчими секретами і зазначає, що можливості кави в процесі малювання відкривались щоразу все більше.

"Не повірите, вся ця маневицька архітектура малювалася з приємністю за чашечкою кави. Вийшов такий своєрідний маршрут по селищу. Змальовані із чорно–білих ксероксів кавові картини наче оживають. А використовуючи заварну каву та клей ПВА, можна додати ще й інші художні ефекти, нерівності поверхні", – розповідає Оксана.

Всі фото споруд вона робила власноруч, намагаючись підібрати відповідний ракурс, вловити деталі.

Майстриня досягає реалістичності малюнка завдяки особливому способу нанесення кави – поетапному нашаруванню кольору. Це захищає роботу від псування, адже якщо намалювати за один раз – зображення просто поцвіте.

Кавові шедеври художниця створює вдома, а на уроках декоративно-прикладного мистецтва навчає техніці кавового живопису і своїх вихованців, учні займають призові місця в обласних конкурсах.

"Дуже приємно відчувати підтримку колег та адміністрації школи. Допомагали, підбадьорювали і креативили під час підготовки виставки. Вчителі англійської виготовили милих ангеликів, що ніби оберігають кожну із робіт, колега Ірина Дерлюк написала баладу-подорож про зображені на малюнках місцях, багато зусиль доклали гуртом, аби все гарно оформити і розмістити", – додає Оксана Ходорчук.

А в планах художниці – творчі експерименти та підготовка історичного альбому, який розповідатиме про минуле й сьогодення архітектурних споруд Маневич, і, звичайно ж, міститиме намальовані кавою будівлі.

Волинянка малює унікальні картини кавою
Волинянка малює унікальні картини кавою

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Теги: кава, картини, Маневичі
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