У торговому центрі Києва – вибух
Сьогодні, 15:45
В торговому центрі на вулиці Борщагівській у Києві 12 січня стався вибух, в результаті якого травмувався чоловік.
Про це повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише ТСН.
Вибух пролунав близько 12-ї години дня на третьому поверсі під час проведення ремонтних робіт.
Зі слів свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці.
Правоохоронці пообіцяли перевірити цю інформацію та з'ясувати причини інциденту. На місце події вже прибули вибухотехніки та рятувальники.
На момент вибуху у приміщенні відвідувачів не було, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.
Постраждалого чоловіка з пораненням руки шпиталізували до лікарні.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише ТСН.
Вибух пролунав близько 12-ї години дня на третьому поверсі під час проведення ремонтних робіт.
Зі слів свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці.
Правоохоронці пообіцяли перевірити цю інформацію та з'ясувати причини інциденту. На місце події вже прибули вибухотехніки та рятувальники.
На момент вибуху у приміщенні відвідувачів не було, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.
Постраждалого чоловіка з пораненням руки шпиталізували до лікарні.
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