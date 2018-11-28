У торговому центрі Києва – вибух





Про це повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише



Вибух пролунав близько 12-ї години дня на третьому поверсі під час проведення ремонтних робіт.



Зі слів свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці.



Правоохоронці пообіцяли перевірити цю інформацію та з'ясувати причини інциденту. На місце події вже прибули вибухотехніки та рятувальники.



На момент вибуху у приміщенні відвідувачів не було, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.



Постраждалого чоловіка з пораненням руки шпиталізували до лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В торговому центрі на вулиці Борщагівській у Києві 12 січня стався вибух, в результаті якого травмувався чоловік.Про це повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише ТСН Вибух пролунав близько 12-ї години дня на третьому поверсі під час проведення ремонтних робіт.Зі слів свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці.Правоохоронці пообіцяли перевірити цю інформацію та з'ясувати причини інциденту. На місце події вже прибули вибухотехніки та рятувальники.На момент вибуху у приміщенні відвідувачів не було, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.Постраждалого чоловіка з пораненням руки шпиталізували до лікарні.

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