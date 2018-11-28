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У торговому центрі Києва – вибух

У торговому центрі Києва – вибух
В торговому центрі на вулиці Борщагівській у Києві 12 січня стався вибух, в результаті якого травмувався чоловік.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише ТСН.

Вибух пролунав близько 12-ї години дня на третьому поверсі під час проведення ремонтних робіт. 

Зі слів свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці.

Правоохоронці пообіцяли перевірити цю інформацію та з'ясувати причини інциденту. На місце події вже прибули вибухотехніки та рятувальники.

На момент вибуху у приміщенні відвідувачів не було, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.

Постраждалого чоловіка з пораненням руки шпиталізували до лікарні.


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Теги: вибух, Київ, торговий центр
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