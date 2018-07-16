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Розлютив плач: вітчим до смерті побив немовля

Розлютив плач: вітчим до смерті побив немовля
В Івано-Франківській області п'ятимісячна дівчинка померла від травм, заподіяних 26-річним вітчимом.

Про це повідомляє прес-службу ГУНП в області.

Повідомлення про те, що до Перегінської лікарні автомобілем "швидкої допомоги" доставлено маленьку дитину без ознак життя, надійшло в поліцію учора, 11 січня близько 12 години. За словами матері дівчинки, медиків викликали після того, як дитині вранці стало погано та самопочуття дитини різко погіршилося. Лікарі намагалися врятувати немовля, утім їх зусилля були марними.

Надалі під час з’ясування працівниками поліції обставин події виявилося, що дитина отримала тілесні ушкодження, які згодом призвели до її смерті, ще близько 3 години ночі. Рожнятівця розлютив плач молодшої дитини його 24-річної співмешканки, яка з цим немовлям та ще однією 3-річною донькою восени переїхала до нього із Закарпаття. Чоловік підійшов до візочка, де лежало дитя, та декілька разів вдарив малесеньку дівчинку по голові. За висновками медиків, дитина загинула від отриманих травм головного мозку.

За заподіяння смертельних тілесних ушкоджень дитині підозрюваному мешканцю Рожнятівщини загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.


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Теги: вітчим, побиття, дитина, смерть
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