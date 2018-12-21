«Нове життя» старим авто: як у луцькій військовій частині ремонтують техніку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Автомобілі, виготовлені за часів Радянського Союзу: ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ, які ще кілька років тому були законсервовані на складах військових частин, отримують "нове життя" у луцькій військовій частині.
Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь.
"У зв'язку з тривалим терміном зберігання, звичайно, що вони приходять у непридатний стан. Потребують заміни всі гумово-технічні вироби, деталі вражаються корозією, проводяться повністю регламентні роботи", - розповів в.о командира військової частини “А2466” Антон Іванишин.
Війському частину сформували у 2016 році на базі колишнього авторемонтного заводу. А відновлювали все власними силами.
Деталі – у відео:
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Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь.
"У зв'язку з тривалим терміном зберігання, звичайно, що вони приходять у непридатний стан. Потребують заміни всі гумово-технічні вироби, деталі вражаються корозією, проводяться повністю регламентні роботи", - розповів в.о командира військової частини “А2466” Антон Іванишин.
Війському частину сформували у 2016 році на базі колишнього авторемонтного заводу. А відновлювали все власними силами.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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