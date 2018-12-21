«Нове життя» старим авто: як у луцькій військовій частині ремонтують техніку. ВІДЕО





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"У зв'язку з тривалим терміном зберігання, звичайно, що вони приходять у непридатний стан. Потребують заміни всі гумово-технічні вироби, деталі вражаються корозією, проводяться повністю регламентні роботи", - розповів в.о командира військової частини “А2466” Антон Іванишин.



Війському частину сформували у 2016 році на базі колишнього авторемонтного заводу. А відновлювали все власними силами.



Деталі – у відео:







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