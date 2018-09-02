Священик з Луцька очолив представництво Вселенського патріархату в Києві

Михаїл Аніщенко, який служив у храмі Всіх Святих землі Волинської, став Главою ставропігії Константинопольського патріархату в Києві.



Рішення про обрання главою відновленої київської ставропігії прийняли за підсумками засідання Синоду Константинопольської Церкви, - інформує



Священик Віктор Мартиненко розповів, що Михаїл служив у Луцьку в Храмі Всіх Святих землі Волинської.



«Це наш земляк з Луцька. Недавно тільки сповістили, що його назначили очільником ставропігії Вселенської патріархії у Києві. Ставропігія – це свого роду посольство, представництво Вселенського патріархату і він назначений настоятелем цієї структури», – повідомив священик.



Останніх 10 років , як зазначає Віктор Мартиненко, архімандрит Михаїл навчався у Греції і потім звершував служіння настоятелем храму Аліпія Стовпника Константинопольського патріархату в Анталії. .

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