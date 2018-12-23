Негода у Європі забрала життя понад 20 людей
Сьогодні, 17:49
В результаті негоди та сильних снігопадів, які більше тижня тривають у деяких країнах Європи, загинула щонайменше 21 людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як повідомляється, у п'ятницю, 11 січня, жертвами негоди стали щонайменше 4 людини. За даними Червоного Хреста, у Болгарії внаслідок лавини, яка зійшла у горах Пірин, загинули 2 сноубордисти.
Зазначається, що у Німеччині загинув водій снігоочисної машини, яка впала у річку.
Крім того, у Албанії під час ремонту пошкоджених ліній передач загинув працівник електроенергетичної служби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.
Відзначимо, 4 січня в північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вісті.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як повідомляється, у п'ятницю, 11 січня, жертвами негоди стали щонайменше 4 людини. За даними Червоного Хреста, у Болгарії внаслідок лавини, яка зійшла у горах Пірин, загинули 2 сноубордисти.
Зазначається, що у Німеччині загинув водій снігоочисної машини, яка впала у річку.
Крім того, у Албанії під час ремонту пошкоджених ліній передач загинув працівник електроенергетичної служби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.
Відзначимо, 4 січня в північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вісті.
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