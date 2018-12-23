Негода у Європі забрала життя понад 20 людей





Про це повідомляє



Як повідомляється, у п'ятницю, 11 січня, жертвами негоди стали щонайменше 4 людини. За даними Червоного Хреста, у Болгарії внаслідок лавини, яка зійшла у горах Пірин, загинули 2 сноубордисти.



Зазначається, що у Німеччині загинув водій снігоочисної машини, яка впала у річку.



Крім того, у Албанії під час ремонту пошкоджених ліній передач загинув працівник електроенергетичної служби.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.



Відзначимо, 4 січня в північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вісті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В результаті негоди та сильних снігопадів, які більше тижня тривають у деяких країнах Європи, загинула щонайменше 21 людина.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.Як повідомляється, у п'ятницю, 11 січня, жертвами негоди стали щонайменше 4 людини. За даними Червоного Хреста, у Болгарії внаслідок лавини, яка зійшла у горах Пірин, загинули 2 сноубордисти.Зазначається, що у Німеччині загинув водій снігоочисної машини, яка впала у річку.Крім того, у Албанії під час ремонту пошкоджених ліній передач загинув працівник електроенергетичної служби.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.Відзначимо, 4 січня в північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вісті.

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