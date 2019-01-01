13 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження в письменниці(на фото).Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській областіВітаємо з цим святом!Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.Українці у ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік.Вечір напередодні Старого Нового року називають Маланчиним вечором, адже 13 січня – день преподобної Меланії.У цей вечір прийнято ходити щедрувати.13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк.