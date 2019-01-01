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В страшній аварії на Волині загинув відомий баскетболіст, його дружина – в реанімації

В страшній аварії на Волині загинув відомий баскетболіст, його дружина – в реанімації
В аварії на трасі Луцьк-Ковель поблизу села Свидники Ковельського району на Волині загинув відомий баскетболіст з Коломиї Андрій Романиця. Його дружина зараз перебуває у тяжкому стані в реанімації.

Про це повідомляє видання Правда.іф.

Тож небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування дружини баскетболіста Оксани.

«В ДТП під Ковелем загинув Андрій Романиця. Дружина перебуває у важкому стані. Потрібні гроші на лікування. Хто не байдужий, готовий допомогти», – пише Марія Носович.

Реквізити: 4149 4978 5105 1120 (Турковець Ірина Петрівна,сестра Оксани)

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, зіткнулися мікроавтобус Volkswagen та легковик КIA.

На жаль, водій легковика 35-річний житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію. За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.

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Теги: аварія, Волинь, Коломия, Андрій Романиця
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