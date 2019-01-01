В страшній аварії на Волині загинув відомий баскетболіст, його дружина – в реанімації

Андрій Романиця. Його дружина зараз перебуває у тяжкому стані в реанімації.



Про це повідомляє видання



Тож небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування дружини баскетболіста Оксани.



«В ДТП під Ковелем загинув Андрій Романиця. Дружина перебуває у важкому стані. Потрібні гроші на лікування. Хто не байдужий, готовий допомогти», – пише Марія Носович.



Реквізити: 4149 4978 5105 1120 (Турковець Ірина Петрівна,сестра Оксани)



Нагадаємо, сьогодні, 12 січня,



На жаль, водій легковика 35-річний житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію. За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В аварії на трасі Луцьк-Ковель поблизу села Свидники Ковельського району на Волині загинув відомий баскетболіст з Коломиї. Його дружина зараз перебуває у тяжкому стані в реанімації.Про це повідомляє видання Правда.іф Тож небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування дружини баскетболіста«В ДТП під Ковелем загинув Андрій Романиця. Дружина перебуває у важкому стані. Потрібні гроші на лікування. Хто не байдужий, готовий допомогти», – пише Марія Носович.Реквізити: 4149 4978 5105 1120 (Турковець Ірина Петрівна,сестра Оксани)Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, зіткнулися мікроавтобус Volkswagen та легковик КIA.На жаль, водій легковика 35-річний житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію. За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.

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