В страшній аварії на Волині загинув відомий баскетболіст, його дружина – в реанімації
Сьогодні, 20:35
В аварії на трасі Луцьк-Ковель поблизу села Свидники Ковельського району на Волині загинув відомий баскетболіст з Коломиї Андрій Романиця. Його дружина зараз перебуває у тяжкому стані в реанімації.
Про це повідомляє видання Правда.іф.
Тож небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування дружини баскетболіста Оксани.
«В ДТП під Ковелем загинув Андрій Романиця. Дружина перебуває у важкому стані. Потрібні гроші на лікування. Хто не байдужий, готовий допомогти», – пише Марія Носович.
Реквізити: 4149 4978 5105 1120 (Турковець Ірина Петрівна,сестра Оксани)
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, зіткнулися мікроавтобус Volkswagen та легковик КIA.
На жаль, водій легковика 35-річний житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію. За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.
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Про це повідомляє видання Правда.іф.
Тож небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування дружини баскетболіста Оксани.
«В ДТП під Ковелем загинув Андрій Романиця. Дружина перебуває у важкому стані. Потрібні гроші на лікування. Хто не байдужий, готовий допомогти», – пише Марія Носович.
Реквізити: 4149 4978 5105 1120 (Турковець Ірина Петрівна,сестра Оксани)
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, зіткнулися мікроавтобус Volkswagen та легковик КIA.
На жаль, водій легковика 35-річний житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію. За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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