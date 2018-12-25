Встановили особу чоловіка, якого збив потяг «Здолбунів-Ковель»





Про це повідомляє видання "



Нагадаємо, інцидент трапився 7 січня близько 9-ої ранку, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Слідчі попередньо з’ясували, що між зупиночними платформами «Квасилів» та «Басів кут» зачепив чоловіка, який йшов вздовж колії. Унаслідок удару невідомий впав та вдарився головою об металеві конструкції.



Машиніст одразу здійснив екстрене гальмування та викликав швидку медичну допомогу травмованому. Лікарі діагностували у нього перелом плеча, відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа та забій головного мозку. У рівненській міській лікарні чоловіку зробили операцію.



Днями його особу встановили. Чоловіка впізнала сестра. Ним виявився сорокадворічний житель села Поляни, що в Березнівському районі.

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