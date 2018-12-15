Терпіти біль вже несила: благають врятувати від смерті жінку з Волині

Жительці села Залізниця Любешівського району1979 року народження поставили страшний діагноз - рак прямої кишки 4 стадії (денокарцинома середньоампулярного відділу прямої кишки з метастазами в печінку та тазові лімфовузли). Жінка вже не може терпіти біль. Просять допомогти врятувати її.Про це у Facebook написалаЗа словами Олени Набойчик, до встановленого діагнозу Галині близько року лікували хворобу шлунка, ніякого натяку на рак не було, хіба лише підвищена температури тіла 37.2 та з часом втратила апетит та схудла на 15 кілограмів та вже геть втрачала сили.Про рак же жінка дізналася лише тиждень тому.З понеділка ж, 14 січня, мають розпочати дороговартісний курс хіміотерапії.В сім'ї працює лише чоловік, який також має хронічні захворювання серцево - судиної системи, тому поїхати десь закордон та заробити кошти на лікування не зможе."Зараз Галина дома... Терпіти болі вже не сила, тому живе на одних нестероїдних протизапальних та знеболюючих препаратах.Вся родина Галини, чоловік Сергій, синочки Олександр, Іван та найменший Вітька та донька з сім'єю теж просять вашої допомоги аби мама залишитися з ними. Зараз кожен день на ліку... Важко про щось довго писати, коли справа стосується родини", - написала Олена Набойчик.Рахунок ПриватБанк для фінансової допомоги 4149499121143257(донька).