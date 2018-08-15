Муніципали хотіли прогнати з центру Луцька Діда Мороза і «впаяти» йому штраф





Про це пише інтернет-видання



За словами чоловіка, за образ Діда Мороза, який щороку ходить біля новорічної ялинки, йому не платять ні з міського, ні з обласного бюджету.



«Роблю це тому, що мені подобається, та й людям святкового настрою моя одіж та борода додають. Цьому кожуху вже майже 80 років. Ходжу в ньому щороку біля ялинки нашої ще з 89-го року», – розповів він.



За словами Діда Мороза, вчора до нього підійшли працівники департаменту муніципальної варти, які хотіли оштрафувати чоловіка за те, що він нібито незаконно заробляє гроші в центрі Луцька.



«Підійшли до мене муніципали і сказали, що я веду незаконний бізнес. Сказали піти на вулицю Богдана Хмельницького (там знаходиться офіс департаменту муніципальної варти – ред.), то я й пішов. Довго мене там тримали, я давав пояснення, чому тут ходжу. Вони все зрозуміли і відпустили. Так мені боляче стало від того, що змусили старого діда йти на Богдана Хмельницього і давати якісь пояснення. Якби ж я від того мільйони мав... А так, нічого. Буває хтось копійку підкине, але ж бізнес – ні», – сказав чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діда Мороза, який на Театральному майдані у Луцьку щороку фотографується з містянами та гостями обласного центру Волині хотіли прогнати з-під ялинки та виписати штраф.Про це пише інтернет-видання «Волинь24» За словами чоловіка, за образ Діда Мороза, який щороку ходить біля новорічної ялинки, йому не платять ні з міського, ні з обласного бюджету.«Роблю це тому, що мені подобається, та й людям святкового настрою моя одіж та борода додають. Цьому кожуху вже майже 80 років. Ходжу в ньому щороку біля ялинки нашої ще з 89-го року», – розповів він.За словами Діда Мороза, вчора до нього підійшли працівники департаменту муніципальної варти, які хотіли оштрафувати чоловіка за те, що він нібито незаконно заробляє гроші в центрі Луцька.«Підійшли до мене муніципали і сказали, що я веду незаконний бізнес. Сказали піти на вулицю Богдана Хмельницького (там знаходиться офіс департаменту муніципальної варти – ред.), то я й пішов. Довго мене там тримали, я давав пояснення, чому тут ходжу. Вони все зрозуміли і відпустили. Так мені боляче стало від того, що змусили старого діда йти на Богдана Хмельницього і давати якісь пояснення. Якби ж я від того мільйони мав... А так, нічого. Буває хтось копійку підкине, але ж бізнес – ні», – сказав чоловік.

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