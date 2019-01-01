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Футболіст Тарас Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь»

Футболіст Тарас Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь»
Захисник московського «Локомотива» волинянин Тарас Михалик може повернутися в Україну і продовжити кар'єру в луцькій «Волині».

Про це повідомляє Футбол24 із посиланням на euro-football.ru.

Клуб Першої ліги може підсилитись екс-гравцем збірної України вже під час зимового трансферного вікна. Якщо «Локомотив» не домовиться з луцьким клубом, то Тарас перейде на правах вільного агента, зазначає видання.

У поточному сезоні 35-річний Михалик провів лише 2 матчі за московський клуб, проте результативними діями не відзначався.

Потенційний клуб Михалика після 17-ти турів посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

Зауважимо, Тарас Михалик народився і виріс у селищі Любешів. Він захищав кольори «Динамо» з 2006 по 2013 роки, зараз виступає за московський «Локомотив».

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Теги: Тарас Михалик, Локомотив, Волинь
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