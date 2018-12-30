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Просто, як випити чаю: Супрун роз'яснила, що означає «згода на секс»

Просто, як випити чаю: Супрун роз'яснила, що означає «згода на секс»
Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун роз'яснила, що означає згода на секс, а також пояснила дію нових поправок до Кримінального кодексу щодо насильства і згвалтування.

Про це в суботу, 12 січня, Супрун повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами Супрун, дивно, що просте поняття "згода на секс" викликало побоювання масових надуманих звинувачень в насильстві. Також навколо змін до КК буквально за один день виникло багато міфів.

"Відтепер сексуальним насильством буде також вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних з проникненням у тіло іншої особи, без добровільного згоди потерпілого. Раніше ж закон визначав сексуальне насильство як примус до статевих зносин силою або шантажем, або ж, якщо особа була в безпорадному стані", - пише чиновниця.

За її словами, тепер ґвалтівники будуть винні в тому, що вони не отримали не лише однозначної конкретної згоди на секс, але і на будь-які принизливі дії стосовно жертви.

"Про важливість згоди на секс - вже класичним є приклад з чаєм у відомому відео, яке перевели на українську мову центр Жіночі перспективи. Ви ж не думаєте змусити пити чай людину, яка його не хоче?" - резюмувала Супрун.




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Теги: Уляна Супрун, секс
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