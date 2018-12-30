Просто, як випити чаю: Супрун роз'яснила, що означає «згода на секс»
Сьогодні, 01:01
Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун роз'яснила, що означає згода на секс, а також пояснила дію нових поправок до Кримінального кодексу щодо насильства і згвалтування.
Про це в суботу, 12 січня, Супрун повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За словами Супрун, дивно, що просте поняття "згода на секс" викликало побоювання масових надуманих звинувачень в насильстві. Також навколо змін до КК буквально за один день виникло багато міфів.
"Відтепер сексуальним насильством буде також вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних з проникненням у тіло іншої особи, без добровільного згоди потерпілого. Раніше ж закон визначав сексуальне насильство як примус до статевих зносин силою або шантажем, або ж, якщо особа була в безпорадному стані", - пише чиновниця.
За її словами, тепер ґвалтівники будуть винні в тому, що вони не отримали не лише однозначної конкретної згоди на секс, але і на будь-які принизливі дії стосовно жертви.
"Про важливість згоди на секс - вже класичним є приклад з чаєм у відомому відео, яке перевели на українську мову центр Жіночі перспективи. Ви ж не думаєте змусити пити чай людину, яка його не хоче?" - резюмувала Супрун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в суботу, 12 січня, Супрун повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За словами Супрун, дивно, що просте поняття "згода на секс" викликало побоювання масових надуманих звинувачень в насильстві. Також навколо змін до КК буквально за один день виникло багато міфів.
"Відтепер сексуальним насильством буде також вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних з проникненням у тіло іншої особи, без добровільного згоди потерпілого. Раніше ж закон визначав сексуальне насильство як примус до статевих зносин силою або шантажем, або ж, якщо особа була в безпорадному стані", - пише чиновниця.
За її словами, тепер ґвалтівники будуть винні в тому, що вони не отримали не лише однозначної конкретної згоди на секс, але і на будь-які принизливі дії стосовно жертви.
"Про важливість згоди на секс - вже класичним є приклад з чаєм у відомому відео, яке перевели на українську мову центр Жіночі перспективи. Ви ж не думаєте змусити пити чай людину, яка його не хоче?" - резюмувала Супрун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Просто, як випити чаю: Супрун роз'яснила, що означає «згода на секс»
Сьогодні, 01:01
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Встановили особу чоловіка, якого збив потяг «Здолбунів-Ковель»
12 січень, 22:41