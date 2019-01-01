вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка – серед переможниць Кубка світу з лижних перегонів та біатлону

Волинянка – серед переможниць Кубка світу з лижних перегонів та біатлону
Паралімпійська чемпіонка Юлія Батенкова-Бауман 12 січня здобула срібну медаль на дистанції 6,4 км у лижних перегонах.

Про це повідомляє видання КовельPost.

Юлія Батенкова-Бауман у складі національної паралімпійської збірної команди з зимових видів спорту бере участь у черговому етапі кубка світу з лижних перегонів та біатлону, який триває у швецькому місті Естерсунді (сезон 2018-2019 рр.).

На цій же дистанції третє, четверте та п'яте місця - в українок. Перемогу здобула спортсменка з Норвегії.

Довідково:

Естерсунд (швед. Östersund) — муніципалітет і місто у центральній Швеції. Естерсунд є центром зимового спорту з сучасним стадіоном для лижного кросу і гірськолижної трасою, що знаходиться безпосередньо в місті. Естерсунд також приймав декілька чемпіонатів світу з різних зимових видів спорту, таких як біатлон, ковзанярський спорт і спортивне орієнтування на лижах, поряд з шведськими національними чемпіонатами з лижного кросу і перегонів на снігомобілях. Місто було претендентом на проведення декількох зимових олімпійських ігор, але досі Ігри в Естерсунді не проводилися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юлія Батенкова-Бауман, лижі, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка – серед переможниць Кубка світу з лижних перегонів та біатлону
Сьогодні, 05:40
Футболіст Тарас Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь»
Сьогодні, 02:03
Просто, як випити чаю: Супрун роз'яснила, що означає «згода на секс»
Сьогодні, 01:01
Муніципали хотіли прогнати з центру Луцька Діда Мороза і «впаяти» йому штраф
Сьогодні, 00:15
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель
12 січень, 18:12
Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік
12 січень, 15:00
Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
12 січень, 13:36
Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО
11 січень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка – серед переможниць Кубка світу з лижних перегонів та біатлону
Сьогодні, 05:40
 0
Футболіст Тарас Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь»
Сьогодні, 02:03
 0
Просто, як випити чаю: Супрун роз'яснила, що означає «згода на секс»
Сьогодні, 01:01
 0
Муніципали хотіли прогнати з центру Луцька Діда Мороза і «впаяти» йому штраф
Сьогодні, 00:15
 0
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8