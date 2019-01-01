Волинянка – серед переможниць Кубка світу з лижних перегонів та біатлону

Юлія Батенкова-Бауман 12 січня здобула срібну медаль на дистанції 6,4 км у лижних перегонах.



Про це повідомляє видання



Юлія Батенкова-Бауман у складі національної паралімпійської збірної команди з зимових видів спорту бере участь у черговому етапі кубка світу з лижних перегонів та біатлону, який триває у швецькому місті Естерсунді (сезон 2018-2019 рр.).



На цій же дистанції третє, четверте та п'яте місця - в українок. Перемогу здобула спортсменка з Норвегії.



Довідково:



Естерсунд (швед. Östersund) — муніципалітет і місто у центральній Швеції. Естерсунд є центром зимового спорту з сучасним стадіоном для лижного кросу і гірськолижної трасою, що знаходиться безпосередньо в місті. Естерсунд також приймав декілька чемпіонатів світу з різних зимових видів спорту, таких як біатлон, ковзанярський спорт і спортивне орієнтування на лижах, поряд з шведськими національними чемпіонатами з лижного кросу і перегонів на снігомобілях. Місто було претендентом на проведення декількох зимових олімпійських ігор, але досі Ігри в Естерсунді не проводилися.

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