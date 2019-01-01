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Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО

Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Драйвова музика увечері 12 січня зігрівала лучан на Театральному майдані нашого міста, адже в рамках тринадцятого етнофестивалю «Різдво у Луцьку» тут відбулася «Зіркова коляда».

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.

Із святковими виступами сюди завітали і імениті виконавці, серед яких: фольк-гурт «Чачка», гурти «ФлайzZzа», «Rock-H», «Joryj Kłoc», квартет «Акорд» та Тетяна Ціхоцька.

Запальні мелодії зібрали багатьох активних лучан. Окрім танців та музики, кожен міг почастуватись та зігрітись гарячим чаєм у гастрономічних партнерів свята. Також передбачено було розваги і для діток, яких розважав святковий потяг та поні.

Етнофестиваль «Різдво у Луцьку» продовжиться 13 січня і передбачає ще багато цікавих заходів.

Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО

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Теги: Зіркова коляда, Луцьк, Різдво
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