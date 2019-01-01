Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Сьогодні, 07:35
Драйвова музика увечері 12 січня зігрівала лучан на Театральному майдані нашого міста, адже в рамках тринадцятого етнофестивалю «Різдво у Луцьку» тут відбулася «Зіркова коляда».
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Із святковими виступами сюди завітали і імениті виконавці, серед яких: фольк-гурт «Чачка», гурти «ФлайzZzа», «Rock-H», «Joryj Kłoc», квартет «Акорд» та Тетяна Ціхоцька.
Запальні мелодії зібрали багатьох активних лучан. Окрім танців та музики, кожен міг почастуватись та зігрітись гарячим чаєм у гастрономічних партнерів свята. Також передбачено було розваги і для діток, яких розважав святковий потяг та поні.
Етнофестиваль «Різдво у Луцьку» продовжиться 13 січня і передбачає ще багато цікавих заходів.
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Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Із святковими виступами сюди завітали і імениті виконавці, серед яких: фольк-гурт «Чачка», гурти «ФлайzZzа», «Rock-H», «Joryj Kłoc», квартет «Акорд» та Тетяна Ціхоцька.
Запальні мелодії зібрали багатьох активних лучан. Окрім танців та музики, кожен міг почастуватись та зігрітись гарячим чаєм у гастрономічних партнерів свята. Також передбачено було розваги і для діток, яких розважав святковий потяг та поні.
Етнофестиваль «Різдво у Луцьку» продовжиться 13 січня і передбачає ще багато цікавих заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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