Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО

Драйвова музика увечері 12 січня зігрівала лучан на Театральному майдані нашого міста, адже в рамках тринадцятого етнофестивалю «Різдво у Луцьку» тут відбулася «Зіркова коляда».Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.Із святковими виступами сюди завітали і імениті виконавці, серед яких: фольк-гурт «Чачка», гурти «ФлайzZzа», «Rock-H», «Joryj Kłoc», квартет «Акорд» таЗапальні мелодії зібрали багатьох активних лучан. Окрім танців та музики, кожен міг почастуватись та зігрітись гарячим чаєм у гастрономічних партнерів свята. Також передбачено було розваги і для діток, яких розважав святковий потяг та поні.Етнофестиваль «Різдво у Луцьку» продовжиться 13 січня і передбачає ще багато цікавих заходів.