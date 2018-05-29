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Курс валют у Луцьку на 13 січня

Курс валют у Луцьку на 13 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.900, а продаж - 28.263.

Євро при купівлі становить - 31.898, при продажу - 32.603.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.033, продаж - 7.610.

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Теги: гроші, курс, обмін
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