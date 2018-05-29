Курс валют у Луцьку на 13 січня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.900, а продаж - 28.263.
Євро при купівлі становить - 31.898, при продажу - 32.603.
Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.033, продаж - 7.610.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 31.898, при продажу - 32.603.
Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.033, продаж - 7.610.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодій вкрав двигун з автомобіля, який потрапив у ДТП
Сьогодні, 10:02
Курс валют у Луцьку на 13 січня
Сьогодні, 09:00
Суд виправдав адвокатку, яку звинувачували в підбурюванні дати хабар прокурору з Луцька
Сьогодні, 08:25
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Сьогодні, 07:35