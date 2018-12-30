У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*
Сьогодні, 13:10
До дня Св. Валентина, 14 лютого, у «Промені» відбудуться 2 концерти «Вар’яти шоу», де Сергій Притула презентуватиме нову програму.
За перші тижні майже всі квитки на 19:00 були розпродані, тому організатори вирішили запустити додатковий концерт о 16:30.
«ВАР’ЯТИ-ШОУ» – це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони – справжні улюбленці публіки.
За вісім років існування «ВАР’ЯТИ-ШОУ» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку. Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи.
Щ
е триває продаж, квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts
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За перші тижні майже всі квитки на 19:00 були розпродані, тому організатори вирішили запустити додатковий концерт о 16:30.
«ВАР’ЯТИ-ШОУ» – це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони – справжні улюбленці публіки.
За вісім років існування «ВАР’ЯТИ-ШОУ» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку. Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи.
Щ
е триває продаж, квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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