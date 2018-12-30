Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*





Для гостей готуємо справжнє театралізоване дійство, інтерактивні музичні забави, рухливі розваги та змагання з використанням тематичного реквізиту. Паралельно основному дійству відбуватиметься тематичний майстер-клас із виготовлення сувенірів: маски для

вертепу або ж казкових героїв шопки.



Не тільки сучасні супер герої здатні веселити дітлахів. Відкладіть на хвильку смартфони та покажіть дітлахам традиційні розваги.



Цінуймо наше, українське! З новим роком! З Різдвом Христовим!



Вхід вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 січня о 17:00 у холі РЦ «Промінь» відбудуться справжні українські розваги для дітей – «Щедрик»!Для гостей готуємо справжнє театралізоване дійство, інтерактивні музичні забави, рухливі розваги та змагання з використанням тематичного реквізиту. Паралельно основному дійству відбуватиметься тематичний майстер-клас із виготовлення сувенірів: маски длявертепу або ж казкових героїв шопки.Не тільки сучасні супер герої здатні веселити дітлахів. Відкладіть на хвильку смартфони та покажіть дітлахам традиційні розваги.Цінуймо наше, українське! З новим роком! З Різдвом Христовим!Вхід вільний.

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