Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*
Сьогодні, 18:07
14 січня о 17:00 у холі РЦ «Промінь» відбудуться справжні українські розваги для дітей – «Щедрик»!
Для гостей готуємо справжнє театралізоване дійство, інтерактивні музичні забави, рухливі розваги та змагання з використанням тематичного реквізиту. Паралельно основному дійству відбуватиметься тематичний майстер-клас із виготовлення сувенірів: маски для
вертепу або ж казкових героїв шопки.
Не тільки сучасні супер герої здатні веселити дітлахів. Відкладіть на хвильку смартфони та покажіть дітлахам традиційні розваги.
Цінуймо наше, українське! З новим роком! З Різдвом Христовим!
Вхід вільний.
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Для гостей готуємо справжнє театралізоване дійство, інтерактивні музичні забави, рухливі розваги та змагання з використанням тематичного реквізиту. Паралельно основному дійству відбуватиметься тематичний майстер-клас із виготовлення сувенірів: маски для
вертепу або ж казкових героїв шопки.
Не тільки сучасні супер герої здатні веселити дітлахів. Відкладіть на хвильку смартфони та покажіть дітлахам традиційні розваги.
Цінуймо наше, українське! З новим роком! З Різдвом Христовим!
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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