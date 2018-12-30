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Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*

Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*
14 січня о 17:00 у холі РЦ «Промінь» відбудуться справжні українські розваги для дітей – «Щедрик»!

Для гостей готуємо справжнє театралізоване дійство, інтерактивні музичні забави, рухливі розваги та змагання з використанням тематичного реквізиту. Паралельно основному дійству відбуватиметься тематичний майстер-клас із виготовлення сувенірів: маски для
вертепу або ж казкових героїв шопки.

Не тільки сучасні супер герої здатні веселити дітлахів. Відкладіть на хвильку смартфони та покажіть дітлахам традиційні розваги.

Цінуймо наше, українське! З новим роком! З Різдвом Христовим!

Вхід вільний.

Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*

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Теги: Промінь, концерт, розваги
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