Чому сьогодні не можна вимовляти слово «тринадцять»: прикмети та забобони





Також в народній традиції сьогодні українці святкують Старий Новий рік. Цього дня готують святкову вечерю, яку в народі називають Щедрою, тому що страви не є пісними, -



До столу подають ковбаси, шинки, холодці та різноманітні смаколики.



У деяких регіонах України щедрують на старий Новий рік – 13-14 січня, однак у деяких – напередодні Водохреща, 18 січня.



За стародавнім міфом, Меланка – єдина донька бога Лада, побратима бога Місяця. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав Меланку й запроторив у підземне царство. Визволив її богатир Безпальчик-Васильчик, який з нею і одружився. Відтак, після Щедрого Вечора святкують Василя.



Іменини сьогодні святкують: Петро, Михайло.



Народні прикмети на 13 січня:



– Якщо ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.



– Якщо сонце високо зійде, увесь рік буде благополучним.



– Якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.



– Якщо падає м'який сніг – на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.



– Якщо на Меланії відлига, то чекайте теплого літа.



Що можна робити 13 січня



1. Дорослі після ситної і веселої вечері можна починати "водити Козу". Для цього треба зібратися ватагою та ходити щедрувати по хатах. Учасники дійства мають бути переодягнені у казкових персонажів: козу, кота, жида тощо.



2. Хлопці увечері переодягаються у "Меланку" і йдуть колядувати до тих осель, в яких живуть дівчата. За "Меланку" вбирається парубок, що вміє гарно жартувати. Парубки мають переодягнутися у козу, журавля, цигана, циганку і чорта. Вони мають бути в кожушках, лахмітті, підмальовані, з бородою та вусами. Ватага повинна бути дуже веселою та гучною, жартувати з господарями та лунко сміятися, а також бити в бубон, аби їх чули навкруги.



3. Дівчатам цього дня можна ворожити. Усі ворожіння можуть бути такими ж, як і на Андрія чи на інші святки.



Що не можна робити 13 січня



1. В Щедрий Вечір не можна нікому нічого позичати, адже можна весь рік провести в боргах.



2. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.



3. У цей день не варто вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети. Кажуть, рахунок монет принесе сльози на весь рік.



4. Постарайтеся не виносити з дому сміття, адже можете винести своє щастя



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 січня 2019 року за християнським календарем – день преподобної Меланії або Щедрий Вечір.Також в народній традиції сьогодні українці святкують Старий Новий рік. Цього дня готують святкову вечерю, яку в народі називають Щедрою, тому що страви не є пісними, - повідомляє 24 канал.До столу подають ковбаси, шинки, холодці та різноманітні смаколики.У деяких регіонах України щедрують на старий Новий рік – 13-14 січня, однак у деяких – напередодні Водохреща, 18 січня.За стародавнім міфом, Меланка – єдина донька бога Лада, побратима бога Місяця. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав Меланку й запроторив у підземне царство. Визволив її богатир Безпальчик-Васильчик, який з нею і одружився. Відтак, після Щедрого Вечора святкують Василя.Іменини сьогодні святкують: Петро, Михайло.Народні прикмети на 13 січня:– Якщо ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.– Якщо сонце високо зійде, увесь рік буде благополучним.– Якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.– Якщо падає м'який сніг – на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.– Якщо на Меланії відлига, то чекайте теплого літа.1. Дорослі після ситної і веселої вечері можна починати "водити Козу". Для цього треба зібратися ватагою та ходити щедрувати по хатах. Учасники дійства мають бути переодягнені у казкових персонажів: козу, кота, жида тощо.2. Хлопці увечері переодягаються у "Меланку" і йдуть колядувати до тих осель, в яких живуть дівчата. За "Меланку" вбирається парубок, що вміє гарно жартувати. Парубки мають переодягнутися у козу, журавля, цигана, циганку і чорта. Вони мають бути в кожушках, лахмітті, підмальовані, з бородою та вусами. Ватага повинна бути дуже веселою та гучною, жартувати з господарями та лунко сміятися, а також бити в бубон, аби їх чули навкруги.3. Дівчатам цього дня можна ворожити. Усі ворожіння можуть бути такими ж, як і на Андрія чи на інші святки.1. В Щедрий Вечір не можна нікому нічого позичати, адже можна весь рік провести в боргах.2. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.3. У цей день не варто вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети. Кажуть, рахунок монет принесе сльози на весь рік.4. Постарайтеся не виносити з дому сміття, адже можете винести своє щастя

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