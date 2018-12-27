На Волині злодій вкрав двигун з автомобіля, який потрапив у ДТП
Сьогодні, 10:02
Пошкоджений під час ДТП автомобіль викрали з майданчика заправки неподалік Горохова.
Пошкодивши у ДТП свій ВАЗ, 31-річний житель села Несвіч Луцького району залишив його на майданчику заправки неподалік Горохова - повідомляє Волинь.
Коли чоловік повернувся за автівкою, від неї вже залишилися лише сліди на сніжкові.
Очевидці розповіли, що бачили, як «Жигулі» взяли на буксир схожа на нього «дев’ятка» і потягнула до Горохова.
Горохівські поліцейські розшукали і вкрадений ВАЗ, і злодія, яким, за попередньою інформацією, виявився раніше судимий житель села Марковичі Горохівського району.
Потерпілий назвав сумою збитків 14000 гривень, оскільки з-під капоту «Жигулів» зникли двигун, коробка передач і акумулятор.
Відoмoсті внесено дo Єдинoгo реєстру дoсудoвих рoзслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінальнoгo кoдексу України. Триває дoсудoве рoзслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пошкодивши у ДТП свій ВАЗ, 31-річний житель села Несвіч Луцького району залишив його на майданчику заправки неподалік Горохова - повідомляє Волинь.
Коли чоловік повернувся за автівкою, від неї вже залишилися лише сліди на сніжкові.
Очевидці розповіли, що бачили, як «Жигулі» взяли на буксир схожа на нього «дев’ятка» і потягнула до Горохова.
Горохівські поліцейські розшукали і вкрадений ВАЗ, і злодія, яким, за попередньою інформацією, виявився раніше судимий житель села Марковичі Горохівського району.
Потерпілий назвав сумою збитків 14000 гривень, оскільки з-під капоту «Жигулів» зникли двигун, коробка передач і акумулятор.
Відoмoсті внесено дo Єдинoгo реєстру дoсудoвих рoзслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінальнoгo кoдексу України. Триває дoсудoве рoзслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодій вкрав двигун з автомобіля, який потрапив у ДТП
Сьогодні, 10:02
Курс валют у Луцьку на 13 січня
Сьогодні, 09:00
Суд виправдав адвокатку, яку звинувачували в підбурюванні дати хабар прокурору з Луцька
Сьогодні, 08:25
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Сьогодні, 07:35