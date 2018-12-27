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На Волині злодій вкрав двигун з автомобіля, який потрапив у ДТП

На Волині злодій вкрав двигун з автомобіля, який потрапив у ДТП
Пошкоджений під час ДТП автомобіль викрали з майданчика заправки неподалік Горохова.

Пошкодивши у ДТП свій ВАЗ, 31-річний житель села Несвіч Луцького району залишив його на майданчику заправки неподалік Горохова - повідомляє Волинь.

Коли чоловік повернувся за автівкою, від неї вже залишилися лише сліди на сніжкові.

Очевидці розповіли, що бачили, як «Жигулі» взяли на буксир схожа на нього «дев’ятка» і потягнула до Горохова.

Горохівські поліцейські розшукали і вкрадений ВАЗ, і злодія, яким, за попередньою інформацією, виявився раніше судимий житель села Марковичі Горохівського району.

Потерпілий назвав сумою збитків 14000 гривень, оскільки з-під капоту «Жигулів» зникли двигун, коробка передач і акумулятор.

Відoмoсті внесено дo Єдинoгo реєстру дoсудoвих рoзслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінальнoгo кoдексу України. Триває дoсудoве рoзслідування.

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Теги: злодій, авто, викрадення
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