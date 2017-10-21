Волинян запрошують робити селфі у музеях





16 січня 2019 року відбудеться Міжнародний флешмоб музейних селфі -



В Україні цьогоріч акція пройде вже вп`яте. У 2016-му році до Міжнародного дня музейного селфі долучалось близько 50 музеїв, у 2017-му - понад 60, у 2018-му - 65.



Започаткована європейським проектом Culture Themes у 2014 році, акція з кожним разом знаходить все більше й більше шанувальників, адже вона проста до неможливого (бо всі ми робимо фото щоразу, як відвідуємо музеї) і дає можливість учасникам розказати про свої улюблені музеї, а самим музеям - отримати безоплатну і найдієвішу рекламу.



Для участі у флешмобі потрібно прийти до улюбленого чи ненависного музею, зробити "селфі" (фотопортрет власноруч) на фоні чи поруч з улюбленим експонатом та опублікувати його у Facebook, Twitter та Instagram із хештегом #MuseumSelfie та тегом того музею, де ви зробите фото.



До уваги відвідувачів: Згідно правил, якщо ваш улюблений музей чи галерея в середу, 16 січня 2018 року, матимуть вихідний день, селфі можна зробити на фоні будівлі музею або з корінцем вхідного квитка до музею. Відтак, плануючи візит, перевіряйте, чи ваш улюблений музей бере участь в акції. Також до флешмобу дозволяється долучатись з минулорічними фото.



Акція має два застереження:

- категорично заборонено використовувати спалах при фотозйомці, адже це шкодить музейним раритетам;

- зроблене в музеї селфі не можна використовувати як інструмент політичної агітації чи протиборства.

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