У Ковелі підняли вартість проїзду у громадському транспорті





Про це



Проїзд для дорослого населення становитиме 5 гривень (на сьогодні 4 гривні).



Для студентів вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів і учнів шкіл він не зміниться.Відповідно вони платитимуть 3 гривні 50 копійок та 3 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ковелі затвердили нові тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.Про це йдеться на саті Ковельської міської радиПроїзд для дорослого населення становитиме 5 гривень (на сьогодні 4 гривні).Для студентів вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів і учнів шкіл він не зміниться.Відповідно вони платитимуть 3 гривні 50 копійок та 3 гривні.

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