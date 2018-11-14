У Ковелі підняли вартість проїзду у громадському транспорті
Сьогодні, 11:18
У місті Ковелі затвердили нові тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.
Про це йдеться на саті Ковельської міської ради
Проїзд для дорослого населення становитиме 5 гривень (на сьогодні 4 гривні).
Для студентів вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів і учнів шкіл він не зміниться.Відповідно вони платитимуть 3 гривні 50 копійок та 3 гривні.
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Про це йдеться на саті Ковельської міської ради
Проїзд для дорослого населення становитиме 5 гривень (на сьогодні 4 гривні).
Для студентів вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів і учнів шкіл він не зміниться.Відповідно вони платитимуть 3 гривні 50 копійок та 3 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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