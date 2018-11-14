вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі підняли вартість проїзду у громадському транспорті

У Ковелі підняли вартість проїзду у громадському транспорті
У місті Ковелі затвердили нові тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Про це йдеться на саті Ковельської міської ради

Проїзд для дорослого населення становитиме 5 гривень (на сьогодні 4 гривні).

Для студентів вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів і учнів шкіл він не зміниться.Відповідно вони платитимуть 3 гривні 50 копійок та 3 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, проїзд, тариф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
Сьогодні, 11:47
У Ковелі підняли вартість проїзду у громадському транспорті
Сьогодні, 11:18
Волинян запрошують робити селфі у музеях
Сьогодні, 10:46
На Волині злодій вкрав двигун з автомобіля, який потрапив у ДТП
Сьогодні, 10:02
Чому сьогодні не можна вимовляти слово «тринадцять»: прикмети та забобони
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
У Луцьку оберуть фірму, яка встановить валідатори у транспорті У Луцьку оберуть фірму, яка встановить валідатори у транспорті
14 листопад, 2018, 12:04
Вартість проїзду в Луцьку може зрости вже цьогоріч Вартість проїзду в Луцьку може зрости вже цьогоріч
07 листопад, 2018, 12:09
Валідатори у луцьких маршрутках: платити за проїзд готівкою буде дорожче Валідатори у луцьких маршрутках: платити за проїзд готівкою буде дорожче
05 листопад, 2018, 13:25
У районі на Волині підняли ціни на проїзд У районі на Волині підняли ціни на проїзд
09 жовтень, 2018, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
Сьогодні, 11:47
 0
У Ковелі підняли вартість проїзду у громадському транспорті
Сьогодні, 11:18
 0
Волинян запрошують робити селфі у музеях
Сьогодні, 10:46
 0
На Волині злодій вкрав двигун з автомобіля, який потрапив у ДТП
Сьогодні, 10:02
 0
Чому сьогодні не можна вимовляти слово «тринадцять»: прикмети та забобони
Сьогодні, 09:47
 0
Медіа
відео
1/8