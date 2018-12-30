Не сушити одяг та не доручати розпалювання дітям: волинські рятувалиники нагадали про небезпеку пічного опалення





Пожеж від експлуатації приладів опалення, якщо вони справні, не виникає. Та коли пожежа все ж таки виникла, то її причина завжди ховається у порушені правил експлуатації чи невиконанні інструкцій -



Частіше за усе пожежі відбуваються від перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщин, а також у результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легкозаймистих рідин, випаданні з топкового отвору вуглин.



У разі користування пічним опаленням:



- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;



- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;



- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;



- золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель.



Під час використання пічного опалення не допускається:



- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;



- користуватися печами, які мають тріщини;



- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;



- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;



- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;



- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;



- використовувати для розпалювання дрова, довжина яких перевищує розміри топки;



- топити печі із відкритими дверцятами;



- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;



- зберігати у приміщенні запас палива, що перевищує добову потребу;



- доручати розпалювання печі та нагляд за нею дітям.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення - досить поширена причина виникнення пожеж у побуті взимку.Пожеж від експлуатації приладів опалення, якщо вони справні, не виникає. Та коли пожежа все ж таки виникла, то її причина завжди ховається у порушені правил експлуатації чи невиконанні інструкцій - йдеться на сайті управління ДСНС у Волинській області.Частіше за усе пожежі відбуваються від перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщин, а також у результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легкозаймистих рідин, випаданні з топкового отвору вуглин.- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;- золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель.- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;- користуватися печами, які мають тріщини;- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;- використовувати для розпалювання дрова, довжина яких перевищує розміри топки;- топити печі із відкритими дверцятами;- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;- зберігати у приміщенні запас палива, що перевищує добову потребу;- доручати розпалювання печі та нагляд за нею дітям.

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