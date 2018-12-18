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«Доцільність райрад опиниться під великим сумнівом», – волинський експерт про наслідки децентралізації

«Доцільність райрад опиниться під великим сумнівом», – волинський експерт про наслідки децентралізації
Директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом’юк переконаний, що після завершення процесу децентралізації, повноважень у райрад може не бути.

Про те, що станеться із районними радами після того, як завершиться процес об’єднання і чи не перестануть вони існувати експерт розповів виданню "Конкурент".

"Часто дуже з’являються питання про майбутнє райрад. Приміром, якщо не будуть сформульовані конкретні самоврядні повноваження, які можуть здійснюватися лише (і тільки) на субрегіональному рівні, то доцільність райрад опиниться під великим сумнівом, бо не можуть утворюватися органи влади без відповідної компетенції.

Якщо певні повноваження в райрад таки залишаться, то їх буде дуже мало (повноважень - ред), адже більшість із них уже передані на рівень об’єднаних територіальних громад. В Україні вже є 18 таких районів, де громади об’єдналися на 100% і перебрали на себе фактично всі повноваження, податки, ресурси", – зазначив Анатолій Пархом’юк.

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Теги: децентралізація, райради
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