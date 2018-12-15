вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі муніципали заперечили те, що проганяли Діда Мороза з-під ялинки

Луцькі муніципали заперечили те, що проганяли Діда Мороза з-під ялинки
У департаменті Муніципальної варти Луцькради не підтвердили інформацію про затримання Діда Мороза, який щороку фотографується з містянами та гостями обласного центру Волині.

Чоловік справді був у офісі департаменту не більше 10 хвилин, однак працювати в центрі міста йому ніхто не забороняв, – зазначаюьть у прес-службі департаменту.

Нагадаємо, що за словами Діда Мороза, вчора до нього підійшли працівники департаменту муніципальної варти, які хотіли оштрафувати чоловіка за те, що він нібито незаконно заробляє гроші в центрі Луцька.

Однак, у мунципальній варті повідомляють, що заступник директора Роман Кулик вирішив лише перевірити, чи є у Діда Мороза дозвіл на здійснення такої аніматорської діяльності, який видають в управлінні розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.

Такі заходи здійснювали у зв'язку з тим, що минулого року на цього Діда Мороза активно скаржилася одна з лучанок, якій заважав цей дідусь на Театральному майдані. З'ясувавши усі обставини справи, чоловік пішов назад до новорічних ялинок, де з ним фотографувалися наймолодші жителі нашого міста.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дід Мороз, затримання, мніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Володимир-Волинські комунальники отримають спецтранспорт за 4 мільйони
Сьогодні, 14:47
Луцькі муніципали заперечили те, що проганяли Діда Мороза з-під ялинки
Сьогодні, 14:10
На Волині священик підтримав рішення людей про перехід до ПЦУ
Сьогодні, 13:29
У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*
Сьогодні, 13:10
«Доцільність райрад опиниться під великим сумнівом», – волинський експерт про наслідки децентралізації
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
Муніципали хотіли прогнати з центру Луцька Діда Мороза і «впаяти» йому штраф Муніципали хотіли прогнати з центру Луцька Діда Мороза і «впаяти» йому штраф
Сьогодні, 00:15
У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО
15 грудень, 2018, 08:20
У Луцьку чоловік погрожував підірвати гральний заклад. ФОТО У Луцьку чоловік погрожував підірвати гральний заклад. ФОТО
07 грудень, 2018, 13:43
Ковельчанина затримали за те, що був п'яним і курив у громадському місці. ФОТО Ковельчанина затримали за те, що був п'яним і курив у громадському місці. ФОТО
25 листопад, 2018, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Володимир-Волинські комунальники отримають спецтранспорт за 4 мільйони
Сьогодні, 14:47
 0
Луцькі муніципали заперечили те, що проганяли Діда Мороза з-під ялинки
Сьогодні, 14:10
 0
На Волині священик підтримав рішення людей про перехід до ПЦУ
Сьогодні, 13:29
 0
У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*
Сьогодні, 13:10
 0
«Доцільність райрад опиниться під великим сумнівом», – волинський експерт про наслідки децентралізації
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8