Луцькі муніципали заперечили те, що проганяли Діда Мороза з-під ялинки





Чоловік справді був у офісі департаменту не більше 10 хвилин, однак працювати в центрі міста йому ніхто не забороняв, –



Нагадаємо, що за словами Діда Мороза, вчора до нього підійшли працівники департаменту муніципальної варти, які



Однак, у мунципальній варті повідомляють, що заступник директора Роман Кулик вирішив лише перевірити, чи є у Діда Мороза дозвіл на здійснення такої аніматорської діяльності, який видають в управлінні розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.



Такі заходи здійснювали у зв'язку з тим, що минулого року на цього Діда Мороза активно скаржилася одна з лучанок, якій заважав цей дідусь на Театральному майдані. З'ясувавши усі обставини справи, чоловік пішов назад до новорічних ялинок, де з ним фотографувалися наймолодші жителі нашого міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У департаменті Муніципальної варти Луцькради не підтвердили інформацію про затримання Діда Мороза, який щороку фотографується з містянами та гостями обласного центру Волині.Чоловік справді був у офісі департаменту не більше 10 хвилин, однак працювати в центрі міста йому ніхто не забороняв, – зазначаюьть у прес-службі департаменту.Нагадаємо, що за словами Діда Мороза, вчора до нього підійшли працівники департаменту муніципальної варти, які хотіли оштрафувати чоловіка за те, що він нібито незаконно заробляє гроші в центрі Луцька.Однак, у мунципальній варті повідомляють, що заступник директоравирішив лише перевірити, чи є у Діда Мороза дозвіл на здійснення такої аніматорської діяльності, який видають в управлінні розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.Такі заходи здійснювали у зв'язку з тим, що минулого року на цього Діда Мороза активно скаржилася одна з лучанок, якій заважав цей дідусь на Театральному майдані. З'ясувавши усі обставини справи, чоловік пішов назад до новорічних ялинок, де з ним фотографувалися наймолодші жителі нашого міста.

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