Володимир-Волинські комунальники отримають спецтранспорт за 4 мільйони





Відповідні тендери комунальне підприємство «Полігон» оголосило через систему публічних закупівель Prozorro, -



Пропозиції прийматимуть до 21 січня. Натомість аукціон має розпочатися 22 січня.



Мова йде про придбання нової автовишки, яка має встановлюватися на шасі автомобіля ГАЗ або еквівалента, призначеної для підйому на висоту до 18 метрів працівників із матеріалами та інструментами при виконанні ремонтних, будівельно-монтажних робіт та електрообслуговування електричних установок і ЛЕП із напругою до 1000 вольт.



Своєю чергою, сміттєвоз із боковим завантаженням на шасі МАЗ або еквівалент повинен мати універсальний захват, призначений для механізованого завантаження з стандартних та євроконтейнерів ємністю від 0,75 до 1,1 метра кубічного в кузов сміттєвоза твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.



Гарантійний термін на техніку повинен становити не менше 12 місяців.



Автовишку та сміттєвоз комунальному підприємству «Полігон» мають поставити в період із 1 березня до 1 квітня цього року.



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