«Жовтий» рівень небезпеки: волинян попереджають про негоду
Сьогодні, 15:16
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов в західних областях України.
Відповідне повідомлення міститься на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 13 січня та ротягом 14 січня в західних областях Україні пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с і хуртовини.
На дорогах - ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
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Відповідне повідомлення міститься на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 13 січня та ротягом 14 січня в західних областях Україні пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с і хуртовини.
На дорогах - ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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