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«Жовтий» рівень небезпеки: волинян попереджають про негоду

«Жовтий» рівень небезпеки: волинян попереджають про негоду
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов в західних областях України.

Відповідне повідомлення міститься на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 13 січня та ротягом 14 січня в західних областях Україні пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с і хуртовини.

На дорогах - ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).


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Теги: погода, небезпека, рятувальники, попередження
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