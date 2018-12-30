«Жовтий» рівень небезпеки: волинян попереджають про негоду





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За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 13 січня та ротягом 14 січня в західних областях Україні пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с і хуртовини.



На дорогах - ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов в західних областях України.Відповідне повідомлення міститься на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 13 січня та ротягом 14 січня в західних областях Україні пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с і хуртовини.На дорогах - ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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