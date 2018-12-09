Гурт «Волиняни» виборов головний приз на конкурсі у Білорусі. ФОТО





Про це



«Волиняни» так вразили своїм виступом поважне жюрі, що вони не тільки аплодували але і скандували "браво"(жоден колектив не отримав такої честі, а колективів було багато).

Також учасники гурту виступали соло в номінаціях інструментальна музика, естрадний вокал, народний вокал. Вони також стали лауреатами 1 та 2 ступеня», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив народної музики «Волиняни» повернувся в Україну з перемогою, яку здобув на конкурсі «Ми разом» у Республіці Білорусь.Про це повідомляють на сторінці луцької музичної школи №3 у Facebook.«Волиняни» так вразили своїм виступом поважне жюрі, що вони не тільки аплодували але і скандували "браво"(жоден колектив не отримав такої честі, а колективів було багато).Також учасники гурту виступали соло в номінаціях інструментальна музика, естрадний вокал, народний вокал. Вони також стали лауреатами 1 та 2 ступеня», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію