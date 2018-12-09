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Гурт «Волиняни» виборов головний приз на конкурсі у Білорусі. ФОТО

Гурт «Волиняни» виборов головний приз на конкурсі у Білорусі. ФОТО
Колектив народної музики «Волиняни» повернувся в Україну з перемогою, яку здобув на конкурсі «Ми разом» у Республіці Білорусь.

Про це повідомляють на сторінці луцької музичної школи №3 у Facebook.

«Волиняни» так вразили своїм виступом поважне жюрі, що вони не тільки аплодували але і скандували "браво"(жоден колектив не отримав такої честі, а колективів було багато).
Також учасники гурту виступали соло в номінаціях інструментальна музика, естрадний вокал, народний вокал. Вони також стали лауреатами 1 та 2 ступеня», - йдеться у повідомленні.


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Теги: конкурс, перемога
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