«Прийшли щедрувати до вашої хати»: у місті продовжується фестиваль «Різдво у Луцьку»





Виступи юних танцюристів, щедрівки та різдвяні віншування чекали на лучан та гостей міста у неділю, 13 січня, -



Традиція святкування Різдва сягає давніх-давен та несе в собі надзвичайно багатий пласт культури нашого народу, диво, красу, світло і благодать, колядку з зіркою і різдвяний вертеп, запашну кутю і дідух та різдвяну свічу.



Ці різдвяні атрибути під час свят прикрашають Луцьк: для міських різдвяних ялинок встановили вертеп, двометрову громадську свічу, виготовлену Братством бджолярів Волині «Ройовий стан», триметровий дідух – символ Різдва, виготовила майстриня Валентина Якимович.



Колядки, щедрівки, різдвяні віншування лунають впродовж двох фестивальних днів, даруючи радість, добро мир і любов лучанам.



«Прийшли щедрувати до вашої хати!» - різдвяні віншування лучанам дарували творчі колективи Луцького районного будинку культури.



Святкові дні дають нам чудовий привід та можливість згадати про вічне – добро і зло, честь і підступність, любов і ненависть. Зробити їх зрозумілими і доступними може лише мова музики.



«На водах, в небі і на суші хвалімо вічного Творця. Нехай співають наші душі, нехай римуються серця. Немов дзвенить небесне сяйво, життям наснажуючи нас, не говорімо, а співаймо в різдвяно-новорічний час!» - запрошували на різдвяну зустріч з піснею та танцем художньо-концертні колективи районного будинку культури. Розпочав зустріч гурт колядників народного камерного хору.



Наступними віншували лучан колядками та піснями заслужена артистка України Алла Опейда та зразкова вокальна студія «Зернятко», а також юні щедрівники з фольклорного гурту «Вервечка». Зігрітися гостям фестивалю пропонували юні танцюристи ансамблю сучасного танцю «Антарес» та вокальна студія «Зернятко» під час вокально-хореографічної композиції «Росла в лісі ялиночка». Пісню «З Різдвом Христовим» на слова Йосипа Струцюка виконувала лауреатка всеукраїнських конкурсів дитячої творчості Дарина Лавренюк.







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