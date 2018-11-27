Залізничне сполучення «Ковель – Держкордон» стане новим стратегічним напрямком





Про це повідомив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов під час засідання уряду, -



За словами керівника компанії, у 2019 році Укрзалізниця продовжить вкладати значні кошти в нові інфраструктурні проекти.



«Цього року ми плануємо розпочати електрифікацію дільниць Долинська – Миколаїв – Колосівка та Ковель – Ізов – Держкордон. Це, безумовно, стратегічні для держави транспортні напрямки, які збільшать обсяги експортних перевезень», – зазначив він



Загалом на капітальні інвестиції у 2019 році заплановано спрямувати 24,5 млрд грн. Зокрема, планується придбати 5 тис. вантажних вагонів, 46 пасажирських вагонів, а також 3 приміські поїзди. Крім того, буде продовжено співпрацю з General Electric у сфері оновлення парку вантажних тепловозів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Електрифікація дільниці Ковель – Ізов – Держкордон допоможе збільшити обсяги експортних перевезень та стане одним з основних стратегічних напрямків.Про це повідомив керівник Укрзалізниціпід час засідання уряду, - йдеться на сайті Укрзалізниці.За словами керівника компанії, у 2019 році Укрзалізниця продовжить вкладати значні кошти в нові інфраструктурні проекти.«Цього року ми плануємо розпочати електрифікацію дільниць Долинська – Миколаїв – Колосівка та Ковель – Ізов – Держкордон. Це, безумовно, стратегічні для держави транспортні напрямки, які збільшать обсяги експортних перевезень», – зазначив вінЗагалом на капітальні інвестиції у 2019 році заплановано спрямувати 24,5 млрд грн. Зокрема, планується придбати 5 тис. вантажних вагонів, 46 пасажирських вагонів, а також 3 приміські поїзди. Крім того, буде продовжено співпрацю з General Electric у сфері оновлення парку вантажних тепловозів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію