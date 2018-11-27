Залізничне сполучення «Ковель – Держкордон» стане новим стратегічним напрямком
Сьогодні, 17:04
Електрифікація дільниці Ковель – Ізов – Держкордон допоможе збільшити обсяги експортних перевезень та стане одним з основних стратегічних напрямків.
Про це повідомив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов під час засідання уряду, - йдеться на сайті Укрзалізниці.
За словами керівника компанії, у 2019 році Укрзалізниця продовжить вкладати значні кошти в нові інфраструктурні проекти.
«Цього року ми плануємо розпочати електрифікацію дільниць Долинська – Миколаїв – Колосівка та Ковель – Ізов – Держкордон. Це, безумовно, стратегічні для держави транспортні напрямки, які збільшать обсяги експортних перевезень», – зазначив він
Загалом на капітальні інвестиції у 2019 році заплановано спрямувати 24,5 млрд грн. Зокрема, планується придбати 5 тис. вантажних вагонів, 46 пасажирських вагонів, а також 3 приміські поїзди. Крім того, буде продовжено співпрацю з General Electric у сфері оновлення парку вантажних тепловозів.
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Про це повідомив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов під час засідання уряду, - йдеться на сайті Укрзалізниці.
За словами керівника компанії, у 2019 році Укрзалізниця продовжить вкладати значні кошти в нові інфраструктурні проекти.
«Цього року ми плануємо розпочати електрифікацію дільниць Долинська – Миколаїв – Колосівка та Ковель – Ізов – Держкордон. Це, безумовно, стратегічні для держави транспортні напрямки, які збільшать обсяги експортних перевезень», – зазначив він
Загалом на капітальні інвестиції у 2019 році заплановано спрямувати 24,5 млрд грн. Зокрема, планується придбати 5 тис. вантажних вагонів, 46 пасажирських вагонів, а також 3 приміські поїзди. Крім того, буде продовжено співпрацю з General Electric у сфері оновлення парку вантажних тепловозів.
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Коментарі 1
цим маршрутом поїде останній працездатний україьчє!
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