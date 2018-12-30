вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви

Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви
Ніхто у Красноволі храму не захоплював, і на богослужіння у церкву впустили усіх без винятку прихожан, - стверджує сільський голова села Федір Світач.

Про це посадовець повідомив у коментарі "Першому".

Нагадаємо, що громада села Красноволя Маневицького району не дозволила єпископу Волинському і Луцькому Нафанаїлу заходити до храму, що віднедавна перейшов до ПЦУ.

Сільський голова так прокоментував події у селі:

«Зібралася громада вранці біля храму. Прийшов настоятель Андрій Геналюк. Його запитали: в якій він церві? Він сказав: Українській православній церкві. Я уточняю: Московського патріархату? Він каже: так, Московського патріархату.

Люди запитали: будете, батюшка, переходити разом з громадою, чи не будете? Він сказав: не буду переходити. Люди стали перед входом і сказали: якщо ви не переходите, ми до церкви вас не пустимо.

Потім приїхав владика Нафанаїл, і з ним ще кілька священиків Московського патріархату. Сказали, що їх запросив настоятель храму. Їх до церкви теж не впустили.

При цьому не було ніяких силових протистоянь, і навіть натяку на них. У нас є відео, є підтвердження того, що все було мирно. Протягом півгодини десь відбувалася суперечка – а потім священики Московського патріархату пішли геть.

Тільки Андрій Геналюк попросив дозволу зайти у храм і забрати чашу – мовляв, це власність не громади а іншого священика, у якого він її взяв для тимчасового використання.

А щодо того, що «не впускали людей», то поясню: з самого ранку, доки люди не поговорили зі священиком, у церкву взагалі нікого не впускали. Люди стояли перед входом.

А як вже все закінчилося, і священик Андрій Закидальський (благочинний УПЦ КП Маневицького району – ред.) став звершувати богослужіння, то двері були для всіх відкриті, як і в кожному храмі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Церква, ПЦУ, громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нехай розкаже скільки тітушні навколо храму було. На словах багато чого можна розповісти, а свідків-журналістів, що об'єктивно могли б розповісти про подію, не було, були заказушні, щоб роздмухати ситуацію!
Відповісти
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви
Сьогодні, 18:30
В одному з волинських районів зменшилася народжуваність
Сьогодні, 18:18
Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*
Сьогодні, 18:07
Залізничне сполучення «Ковель – Держкордон» стане новим стратегічним напрямком
Сьогодні, 17:04
«Прийшли щедрувати до вашої хати»: у місті продовжується фестиваль «Різдво у Луцьку»
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
На Волині священик підтримав рішення людей про перехід до ПЦУ На Волині священик підтримав рішення людей про перехід до ПЦУ
Сьогодні, 13:29
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
Сьогодні, 11:47
Священик УПЦ МП з Волині пообіцяв оскаржити у суді рішення громади про перехід до Помісної церкви Священик УПЦ МП з Волині пообіцяв оскаржити у суді рішення громади про перехід до Помісної церкви
30 грудень, 2018, 18:20
Прихожани волинського храму приєдналися до ПЦУ, попри залякування судом і незгоду священика Прихожани волинського храму приєдналися до ПЦУ, попри залякування судом і незгоду священика
30 грудень, 2018, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
Сьогодні, 11:47
 1
Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви
Сьогодні, 18:30
 0
В одному з волинських районів зменшилася народжуваність
Сьогодні, 18:18
 0
Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*
Сьогодні, 18:07
 0
Людина, яка підняла у небо українські літаки: працівники луцького «Мотору» розповіли про життя легендарного директора
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8