Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви

Федір Світач.



Про це посадовець



Нагадаємо, що громада села Красноволя Маневицького району



Сільський голова так прокоментував події у селі:



«Зібралася громада вранці біля храму. Прийшов настоятель Андрій Геналюк. Його запитали: в якій він церві? Він сказав: Українській православній церкві. Я уточняю: Московського патріархату? Він каже: так, Московського патріархату.



Люди запитали: будете, батюшка, переходити разом з громадою, чи не будете? Він сказав: не буду переходити. Люди стали перед входом і сказали: якщо ви не переходите, ми до церкви вас не пустимо.



Потім приїхав владика Нафанаїл, і з ним ще кілька священиків Московського патріархату. Сказали, що їх запросив настоятель храму. Їх до церкви теж не впустили.



При цьому не було ніяких силових протистоянь, і навіть натяку на них. У нас є відео, є підтвердження того, що все було мирно. Протягом півгодини десь відбувалася суперечка – а потім священики Московського патріархату пішли геть.



Тільки Андрій Геналюк попросив дозволу зайти у храм і забрати чашу – мовляв, це власність не громади а іншого священика, у якого він її взяв для тимчасового використання.



А щодо того, що «не впускали людей», то поясню: з самого ранку, доки люди не поговорили зі священиком, у церкву взагалі нікого не впускали. Люди стояли перед входом.



А як вже все закінчилося, і священик Андрій Закидальський (благочинний УПЦ КП Маневицького району – ред.) став звершувати богослужіння, то двері були для всіх відкриті, як і в кожному храмі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ніхто у Красноволі храму не захоплював, і на богослужіння у церкву впустили усіх без винятку прихожан, - стверджує сільський голова селаПро це посадовець повідомив у коментарі "Першому".Нагадаємо, що громада села Красноволя Маневицького району не дозволила єпископу Волинському і Луцькому Нафанаїлу заходити до храму, що віднедавна перейшов до ПЦУ.Сільський голова так прокоментував події у селі:«Зібралася громада вранці біля храму. Прийшов настоятель. Його запитали: в якій він церві? Він сказав: Українській православній церкві. Я уточняю: Московського патріархату? Він каже: так, Московського патріархату.Люди запитали: будете, батюшка, переходити разом з громадою, чи не будете? Він сказав: не буду переходити. Люди стали перед входом і сказали: якщо ви не переходите, ми до церкви вас не пустимо.Потім приїхав владика Нафанаїл, і з ним ще кілька священиків Московського патріархату. Сказали, що їх запросив настоятель храму. Їх до церкви теж не впустили.При цьому не було ніяких силових протистоянь, і навіть натяку на них. У нас є відео, є підтвердження того, що все було мирно. Протягом півгодини десь відбувалася суперечка – а потім священики Московського патріархату пішли геть.Тільки Андрій Геналюк попросив дозволу зайти у храм і забрати чашу – мовляв, це власність не громади а іншого священика, у якого він її взяв для тимчасового використання.А щодо того, що «не впускали людей», то поясню: з самого ранку, доки люди не поговорили зі священиком, у церкву взагалі нікого не впускали. Люди стояли перед входом.А як вже все закінчилося, і священик(благочинний УПЦ КП Маневицького району – ред.) став звершувати богослужіння, то двері були для всіх відкриті, як і в кожному храмі».

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