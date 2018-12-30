Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви
Сьогодні, 18:30
Ніхто у Красноволі храму не захоплював, і на богослужіння у церкву впустили усіх без винятку прихожан, - стверджує сільський голова села Федір Світач.
Про це посадовець повідомив у коментарі "Першому".
Нагадаємо, що громада села Красноволя Маневицького району не дозволила єпископу Волинському і Луцькому Нафанаїлу заходити до храму, що віднедавна перейшов до ПЦУ.
Сільський голова так прокоментував події у селі:
«Зібралася громада вранці біля храму. Прийшов настоятель Андрій Геналюк. Його запитали: в якій він церві? Він сказав: Українській православній церкві. Я уточняю: Московського патріархату? Він каже: так, Московського патріархату.
Люди запитали: будете, батюшка, переходити разом з громадою, чи не будете? Він сказав: не буду переходити. Люди стали перед входом і сказали: якщо ви не переходите, ми до церкви вас не пустимо.
Потім приїхав владика Нафанаїл, і з ним ще кілька священиків Московського патріархату. Сказали, що їх запросив настоятель храму. Їх до церкви теж не впустили.
При цьому не було ніяких силових протистоянь, і навіть натяку на них. У нас є відео, є підтвердження того, що все було мирно. Протягом півгодини десь відбувалася суперечка – а потім священики Московського патріархату пішли геть.
Тільки Андрій Геналюк попросив дозволу зайти у храм і забрати чашу – мовляв, це власність не громади а іншого священика, у якого він її взяв для тимчасового використання.
А щодо того, що «не впускали людей», то поясню: з самого ранку, доки люди не поговорили зі священиком, у церкву взагалі нікого не впускали. Люди стояли перед входом.
А як вже все закінчилося, і священик Андрій Закидальський (благочинний УПЦ КП Маневицького району – ред.) став звершувати богослужіння, то двері були для всіх відкриті, як і в кожному храмі».
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Про це посадовець повідомив у коментарі "Першому".
Нагадаємо, що громада села Красноволя Маневицького району не дозволила єпископу Волинському і Луцькому Нафанаїлу заходити до храму, що віднедавна перейшов до ПЦУ.
Сільський голова так прокоментував події у селі:
«Зібралася громада вранці біля храму. Прийшов настоятель Андрій Геналюк. Його запитали: в якій він церві? Він сказав: Українській православній церкві. Я уточняю: Московського патріархату? Він каже: так, Московського патріархату.
Люди запитали: будете, батюшка, переходити разом з громадою, чи не будете? Він сказав: не буду переходити. Люди стали перед входом і сказали: якщо ви не переходите, ми до церкви вас не пустимо.
Потім приїхав владика Нафанаїл, і з ним ще кілька священиків Московського патріархату. Сказали, що їх запросив настоятель храму. Їх до церкви теж не впустили.
При цьому не було ніяких силових протистоянь, і навіть натяку на них. У нас є відео, є підтвердження того, що все було мирно. Протягом півгодини десь відбувалася суперечка – а потім священики Московського патріархату пішли геть.
Тільки Андрій Геналюк попросив дозволу зайти у храм і забрати чашу – мовляв, це власність не громади а іншого священика, у якого він її взяв для тимчасового використання.
А щодо того, що «не впускали людей», то поясню: з самого ранку, доки люди не поговорили зі священиком, у церкву взагалі нікого не впускали. Люди стояли перед входом.
А як вже все закінчилося, і священик Андрій Закидальський (благочинний УПЦ КП Маневицького району – ред.) став звершувати богослужіння, то двері були для всіх відкриті, як і в кожному храмі».
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Коментарі 1
Нехай розкаже скільки тітушні навколо храму було. На словах багато чого можна розповісти, а свідків-журналістів, що об'єктивно могли б розповісти про подію, не було, були заказушні, щоб роздмухати ситуацію!
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