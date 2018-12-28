Подружжя емігрантів з Волині винайшло новий метод діагностики та лікування раку





Речовина, яка допомагає виявляти та знешкоджувати ракові клітини – результат кількарічних досліджень в галузі наномедицини -



Свій винахід науковці випробовують у лабораторії, названій на їхню честь при Орегонському університеті.



Олена Таратула (дівоче прізвище - Богун) була випускницею Нововолинського наукового ліцею-інтернату.



Про це



"Наша випускниця стала відома на весь світ! Олена Богун (професор Орегонського університету), учениця Ольги Веніамінівни Березан (кандидата педагогічних наук, вчителя хімії) спільно зі своїм чоловіком, також професором, здійснили революційне відкриття в наномедицині – винайшли новий метод діагностики та лікування ракових клітин.", -



До слова, подружжя 4 роки випробовувало різні варіанти синтезу речовин, яка виявляє ракові клітини. Зараз на дослідників чекає найважливіший крок – перенести випробування з тварин на людину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Олена та Олег Таратули винайшли метод, який дозволяє виявляти злоякісні пухлини на ранній стадії та знищувати усі ракові клітини.Речовина, яка допомагає виявляти та знешкоджувати ракові клітини – результат кількарічних досліджень в галузі наномедицини - повідомляє "Вікно в Америку".Свій винахід науковці випробовують у лабораторії, названій на їхню честь при Орегонському університеті.Олена Таратула (дівоче прізвище - Богун) була випускницею Нововолинського наукового ліцею-інтернату.Про це повідомив мешканець Нововолинська Юрій Лазаренко на свой сторінці у Facebook."Наша випускниця стала відома на весь світ! Олена Богун (професор Орегонського університету), учениця Ольги Веніамінівни Березан (кандидата педагогічних наук, вчителя хімії) спільно зі своїм чоловіком, також професором, здійснили революційне відкриття в наномедицині – винайшли новий метод діагностики та лікування ракових клітин.", - йдеться у дописі.До слова, подружжя 4 роки випробовувало різні варіанти синтезу речовин, яка виявляє ракові клітини. Зараз на дослідників чекає найважливіший крок – перенести випробування з тварин на людину.

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