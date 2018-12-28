Подружжя емігрантів з Волині винайшло новий метод діагностики та лікування раку
Сьогодні, 19:40
Олена та Олег Таратули винайшли метод, який дозволяє виявляти злоякісні пухлини на ранній стадії та знищувати усі ракові клітини.
Речовина, яка допомагає виявляти та знешкоджувати ракові клітини – результат кількарічних досліджень в галузі наномедицини - повідомляє "Вікно в Америку".
Свій винахід науковці випробовують у лабораторії, названій на їхню честь при Орегонському університеті.
Олена Таратула (дівоче прізвище - Богун) була випускницею Нововолинського наукового ліцею-інтернату.
Про це повідомив мешканець Нововолинська Юрій Лазаренко на свой сторінці у Facebook.
"Наша випускниця стала відома на весь світ! Олена Богун (професор Орегонського університету), учениця Ольги Веніамінівни Березан (кандидата педагогічних наук, вчителя хімії) спільно зі своїм чоловіком, також професором, здійснили революційне відкриття в наномедицині – винайшли новий метод діагностики та лікування ракових клітин.", - йдеться у дописі.
До слова, подружжя 4 роки випробовувало різні варіанти синтезу речовин, яка виявляє ракові клітини. Зараз на дослідників чекає найважливіший крок – перенести випробування з тварин на людину.
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Речовина, яка допомагає виявляти та знешкоджувати ракові клітини – результат кількарічних досліджень в галузі наномедицини - повідомляє "Вікно в Америку".
Свій винахід науковці випробовують у лабораторії, названій на їхню честь при Орегонському університеті.
Олена Таратула (дівоче прізвище - Богун) була випускницею Нововолинського наукового ліцею-інтернату.
Про це повідомив мешканець Нововолинська Юрій Лазаренко на свой сторінці у Facebook.
"Наша випускниця стала відома на весь світ! Олена Богун (професор Орегонського університету), учениця Ольги Веніамінівни Березан (кандидата педагогічних наук, вчителя хімії) спільно зі своїм чоловіком, також професором, здійснили революційне відкриття в наномедицині – винайшли новий метод діагностики та лікування ракових клітин.", - йдеться у дописі.
До слова, подружжя 4 роки випробовувало різні варіанти синтезу речовин, яка виявляє ракові клітини. Зараз на дослідників чекає найважливіший крок – перенести випробування з тварин на людину.
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