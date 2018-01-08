Лучани долучилися до акції «Спільна коляда» та разом заспівали «Нова радість стала».

У центрі Луцька в рамках етнофестивалю «Різдво у Луцьку» відбулася громадська акція «Спільна коляда».Акція пройшла у неділю ввечері, 13 січня - повідомляє Перший.Розпочалась спільна коляда з акції «Завдяки тобі» . Усі присутні клали руку на серце, таким чином віддаючи честь і шану бійцям, а також демонструючи їм свою вдячність.По тому виступали дитячі колективи. Після чого на сцену, встановлену на Театральному майдані, піднялися представники духовенства, радник міського голови Ігор Поліщук, Генеральник консул Республіки Польща у Луцьку Марек Запур.Потім на сцену піднялися учасники фольклорних колективів – і всі разом, з глядачами заодно виконали колядку «Нова радість стала».