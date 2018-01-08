вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани долучилися до акції «Спільна коляда» та разом заспівали «Нова радість стала».

Лучани долучилися до акції «Спільна коляда» та разом заспівали «Нова радість стала».
У центрі Луцька в рамках етнофестивалю «Різдво у Луцьку» відбулася громадська акція «Спільна коляда».

Акція пройшла у неділю ввечері, 13 січня - повідомляє Перший.

Розпочалась спільна коляда з акції «Завдяки тобі» . Усі присутні клали руку на серце, таким чином віддаючи честь і шану бійцям, а також демонструючи їм свою вдячність.

По тому виступали дитячі колективи. Після чого на сцену, встановлену на Театральному майдані, піднялися представники духовенства, радник міського голови Ігор Поліщук, Генеральник консул Республіки Польща у Луцьку Марек Запур.

Потім на сцену піднялися учасники фольклорних колективів – і всі разом, з глядачами заодно виконали колядку «Нова радість стала».




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коляда, акція, різдво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 20:30
Лучани долучилися до акції «Спільна коляда» та разом заспівали «Нова радість стала».
Сьогодні, 20:13
Подружжя емігрантів з Волині винайшло новий метод діагностики та лікування раку
Сьогодні, 19:40
Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви
Сьогодні, 18:30
В одному з волинських районів зменшилася народжуваність
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
У центрі Луцька влаштують «Зіркову коляду» У центрі Луцька влаштують «Зіркову коляду»
11 січень, 13:44
У Луцьку відтворять давні традиції святкування Різдва У Луцьку відтворять давні традиції святкування Різдва
08 січень, 2018, 02:57
Лучан запрошують на «Спільну коляду» Лучан запрошують на «Спільну коляду»
31 грудень, 2014, 19:00
Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО Як лучани колядували з відомими гуртами. ФОТО
Сьогодні, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
Сьогодні, 11:47
 1
На Волині на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 20:30
 0
Лучани долучилися до акції «Спільна коляда» та разом заспівали «Нова радість стала».
Сьогодні, 20:13
 0
Подружжя емігрантів з Волині винайшло новий метод діагностики та лікування раку
Сьогодні, 19:40
 0
Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8