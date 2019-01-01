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14 січня на Волині: гортаючи календар

14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст Тамара Зубенко (на фото).

Також день народження відзначають заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК Святослав Пирожко, журналіст Василь Ворон та громадський активіст Сергій Рижков.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження.

Бажаємо безмежної радості від життя, здоров’я, достатку.

А ще вітаємо усіх Василів, у яких 14 січня день небесного покровителя. Адже сьогодні вшановують пам'ять Святителя Василія Великого.

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