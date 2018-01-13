10 ворожінь на Старий Новий рік 2019

Ніч з 13 на 14 січня по праву вважається однією з наймістичніших у році. Факти ICTV зібрали для вас 10 кращих ворожінь на Старий Новий рік.Старт святковим ворожінням дало Різдва, але гадати можна аж до 19 січня – Хрещення.Всі три речі кладуть у посудину разом зі шматочками хлібу, вуглинками, камінчиками та іншими дрібними предметами. Посудина покривається рушником, після чого кожна панянка, не дивлячись, тягне першу річ (те, що витягується, потім повертається у посудину). Якщо попався хліб – чоловік буде багатий, якщо кільце – красень, якщо гачок – бідняк.Всі дівчата беруть по цибулині і опускають їх корінцями у воду, після чого спостерігають – чия цибулина раніше дасть зелені паростки, та дівчина раніше вийде заміж.Ворожіння по собакахДівчина залишається у кімнаті сама, після чого до неї запускають собаку. Якщо собака відразу підбіжить до дівчини, то сімейне життя буде щасливим, якщо стане спочатку нюхати підлогу – то чоловік буде сердитим, а сімейне життя – нещасним, якщо ж собака почне лащитися – то і чоловік буде ніжним та добрим.Перед сном дівчина кладе під подушку гребінець зі словами “Суджений, ряджений, прийди і розчеши мені волосся”. Якщо уві сні бачить, як чоловік розчісує їй волосся, то бути у цьому році заміжньою за тією людиною, яка приснилася.Потрібно пройтись вулицею і прислухатися, що кажуть у сусідніх будинках. По тому, що почули й судили про майбутнє заміжжя. Якщо у хаті лаялись – то чоловік буде злий, якщо сміялися – веселун, якщо випивали – п’ятниця.У ніч на Старий новий рік дівчині потрібно перекинути чобіток або черевичок через свій будинок або ворота. А потім подивитися, куди взуття носком ляже – туди і вона заміж піде.Потрібно опустити кільце у воду і виставити його на ніч на мороз. Скільки буде горбків на воді – стільки буде й залицяльників у цьому році. Якщо вода замерзла однієї опуклістю – скоро вийдеш заміж, а якщо плоско – для весілля ще не настав час.Щоб дізнатися, яким буде родинне життя, у старовину дівчата ворожили так: на Старий новий рік біля воріт сипали три купки зерна. Вранці перевіряли: якщо зерно залишалося лежати, то і сімейне життя буде щасливим. Якщо ж купки були зруйновані, чекало нещастя.Щоб побачити уві сні свого нареченого, потрібно у правий черевик покласти трошки різдвяного сіна, що лежало біля ікон, а у переддень Старого нового року покласти це сіно під подушку і сказати: “Хто мій суджений, той цієї ночі насниться”.Необхідна відповідна карта, яку потрібно сховати під подушку і загадати на чоловіка, якого хочете бачити своїм. Потім лягти спати. Що присниться майбутньої ночі, то і виявиться вашим майбутнім. У цю ніч всі сни віщі.